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Enis Arıkan'a kına gecesi gibi doğum günü. Altınlar havada uçuştu

Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan, 40. doğum gününü oyuncu arkadaşlarıyla kutladı. Kına gecesi tadında geçen doğum günü partisinde Arıkan'a onlarca altın takıldı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 13:10
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Altınlar havada uçuştu! Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan'a kına gecesi gibi doğum günü

Enis Arıkan'a kına gecesi gibi doğum günü. Altınlar havada uçuştu
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'Camdaki Kız' dizisinde Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan, dün akşam düzenlenen doğum günü partisiyle 40. yaşına bastı. Dizideki oyuncu arkaşalrı da Arıkan'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. 

 

ALTINLAR HAVADA UÇUŞTU

Sosyal medya hesabından yaptığı nazar temalı paylaşımlarla herkesi güldüren Arıkan'ın pastası da dikkatler kaçmadı. Arıkan için nazar boncuklu özel bir pasta yaptırıldı.

Doğum gününde hediyeleri kabul eden başarılı oyuncuya en yaratıcı hediye ise Camdaki Kız oyuncularından geldi. Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut, Tamer Yiğit, Tuğrul Tülek, Hamza Yazıcı ve Feri Baycu Güler'in katıldığı partide oyuncular Arıkan'a beyaz kurdeleye taktıkları onlara altın hediye etti.

"HANİ BİZİM BU KADAR BÜTÇEMİZ YOKTU"

Altınlar karşısında ağzı açık kalan Enis Arıkan "Arkadaşlar bir dakika. Hani bizim bu kadar bütçemiz yoktur. Nur (Sürer) abla sen diziden ayrıldın" dedi.

Eve gidince altınları sayacağını söyleyen Arıkan, "Gerçek mi dimi bunlar" derken yakın arkadaşı Ezgi Mola da altını ısırarak sahte olup olmadığını kontrol etti. Arıkan, partinin ilerleyen dakikalarında başta Camdaki Kız ekibi olmak üzerine Çağla Şıkel, Ezgi Mola, Aslı Kızmaz gibi birçok ünlü isimle eğlendi.

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