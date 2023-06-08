Enis Arıkan'dan 'Camdaki Kız' açıklaması

Kanal D'de perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisinde 'Muzo' karakterine hayat veren Enis Arıkan, dizinin final yapmasıyla ilgili "Çok güzel, çok sevdiğimiz bir ekipti. İyi bir işi çıkardık, şanslı güzel bir final oldu" dedi.

"BEN BİR TEK ALAÇATI'YI BİLİYORUM"

Tatilini geçirmek için Alaçatı’ya yazlığa gideceğini söyleyen oyuncu, tatil beldelerindeki pahalılığın normal olduğunu ve yıllardır alıştıklarını söyledi. Arıkan “Ben bir tek Alaçatı’yı biliyorum, oraya gidiyorum. Ben gidince fiyatları indiririm. Bir yolla çözeriz, indirim alırım.” dedi.

