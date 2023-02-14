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Enkaz altında ne kadar hayatta kalınabilir? 27 gün sonra sağ çıkan var

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da 8. günde üç kişi daha kurtarıldı. Uzmanlara göre değişkenlere bağlı olarak enkazdan hala canlı çıkarılabileceği bildirildi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 14:07
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Enkaz altında ne kadar hayatta kalınabilir?

Enkaz altında ne kadar hayatta kalınabilir? 27 gün sonra sağ çıkan var
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Diken'in Associated Press‘ten derlediği habere göre; Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Uzmanlara göre değişkenlere bağlı olarak enkazdan hala canlı çıkarılabileceğinin altı çizildi. Bu değişkenlerin başında yaralanma derecesi, mevsim koşulları, enkaz altındaki koşullar, suya ve temiz havaya erişim, genel sağlık ve mental durum yaş geliyor.

Çoğu kurtarma, bir felaketten sonraki ilk 24 saat içinde meydana gelir. Bundan sonra uzmanlar, hayatta kalma şansının her geçen gün düştüğünü ifade etti.

“NE YAZIK Kİ BUNLAR NADİR VE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDIR”

Acil durum ve afet tıbbı uzmanı olan Dr. Jarone Lee, “Genellikle, beşinci ila yedinci günden sonra hayatta kalanları bulmak nadirdir. Ancak, yedi gün geçtikten sonra da hayatta kalan birçok insan hikayesi var. Ne yazık ki bunlar nadir ve olağanüstü durumlardır” sözlerini kullandı.

Dr. George Chiampa da ezilme ve uzuv kopmaları dâhil travmatik yaralanmaları bulunan kişilerin en kritik hayatta kalma mücadelesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Chiampas, bu kişilerin bir saat içinde enkazdan çıkarılmadığı durumda yaşama şartlarının zor olduğunu dile getirdi.

27 GÜN SONRA SAĞ ÇIKAN VAR

2011 Japonya depremi ve tsunamisinden sonra, bir genç ve 80 yaşındaki büyükannesi, yerle bir olmuş evde dokuz gün mahsur kaldıktan sonra canlı bulunmuştu.

2010’da, 16 yaşındaki Haitili bir kız çocuğu, 15 gün sonra deprem enkazından kurtarılmıştı. Aynı depremde bir adam 27 gün sonra sağ bulunmuştu.

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