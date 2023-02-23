Enkaz altındaki 24 keçi bugün kurtarıldı

İHA'nın haberi göre Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve beraberindeki ekip tarafından Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Karatut Mahallesi Daluşağı mezrasında enkaz altında kalan 24 baş keçi çalışmalar sonrasında depremin 17. gününde sağ olarak kurtarıldı.

Veteriner hekim tarafından kontroller yapılan hayvanlar, tedbir maksatlı kontrol altına alındı. İl Müdürü Çetin Ayvalık, "Depremde zarar gören üreticilerimizin enkaz altında kalan hayvanlarını arama, kurtarma ve ilk müdahale çalışmalarına devam ediyor" dedi.