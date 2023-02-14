Enkaz altından çıkarılmış kimliği bilinmeyen 282 çocuk var

(DHA)- Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1396 kayıtlı çocuğumuz, hastanede tedavisi devam eden 721 çocuk bulunmaktadır. 167 çocuk tedavisinin ardından Bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır. 508 çocuğumuz ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1114 çocuğumuz, kimliği bilinmeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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