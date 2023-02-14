Tuğba Özay afet bölgesinden paylaştı. Hayatımda ilk kez kefen verdim

Kısa bir süre önce babasının kaybıyla sarsılan ve yaptığı paylaşımlarla ona duyduğu özlemi sürekli olarak dile getiren Tuğba Özay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından acılarını kalbine gömerek depremzedelerin yardımına koştu.

Afet bölgesinden yaptığı paylaşımlarla yaşanan acının büyüklüğünü gözler önüne seren Tuğba Özay, bu defa depremde annesini kaybeden bir depremzedeye verdiği kefen üzerinden hislerini şöyle aktardı:

"Dün gece hayatımda ilk kez bir insana kefen verdim … Kefen aldı diye sevindi .. kefen verebildim diye sevindim.

Bir umutla bekledik canlı çıkar diye... çünkü koku gelmiyor dediler. Koku gelmedi ama ses de gelmedi.

babamı da sarmıştık beyaz kefene daha yeni .. o da annesini sardı getirdiğim beyaz kefenle …"