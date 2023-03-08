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Enkaz kaldırmada normal maske uyarısı

Prof. Dr. İlhan, Depremlerin enkazı kaldırılırken çalışanların normal maske yerine özel maske kullanmasının asbestten etkilenme riskine karşı önemli olduğunu bildirdi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 12:06
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Enkaz kaldırmada normal maske kullanılmamalı

Enkaz kaldırmada normal maske uyarısı
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Sağlık Bakanlığı Deprem Sonrası Halk Sağlığı Komisyonu üyesi olarak bölgede görev yapan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, AA muhabirine, depremlerin ardından süren enkaz kaldırma çalışmalarında halk sağlığının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İlhan, "Tozun solunum yoluyla alınması halinde silikozis ve asbeste bağlı akciğer hastalıkları riski bulunmaktadır." diye konuştu.

Depremin etkilediği illerde yıkım dolayısıyla tonlarca molozun ortaya çıktığına, eski binalarda asbest kullanılma olasılığının yüksek olduğuna işaret eden İlhan, şunları söyledi:

"Asbest ve silika, solunum yoluyla hastalık yapan etkenlerdir. Asbest, solunum yoluyla alınır ve akciğer kanseri ve akciğer zarı kanseri yapıyor, aynı zamanda karın zarı kanseri de ortaya çıkabiliyor. Hem asbest hem de silika partikülleri kronik akciğer hastalığı görülmesine neden oluyor. Bu da akciğerlerde ortaya çıkan hastalıkla birlikte giderek solunum yolu kapasitesinin azalması gibi risklere yol açıyor. Her ikisi de akciğeri tutuyor. Bu nedenle bu etkenlerin solunmaması gerekiyor. Şu anda deprem bölgesinde bunlar söz konusu. Bu nedenle yerinde kontrolün yapılması önemli."

"EN DOĞRU YAKLAŞIM ASBESTTEN KORUYUCU MASKE TAKILMASI "

İlhan, enkazın kaldırıldığı ve döküldüğü yerlerde alınması gereken tedbirlere ilişkin şunları söyledi:

"Enkaz kaldırılmadan önce yaş olarak, yani ıslatılarak çalışılması gerekmektedir. Zor bir süreç ama toz dumanın engellenmesi, hastalık gelişimi açısından iyi bir kontrol sağlamaktadır. Enkazın döküldüğü yerlerde de tozun olmaması için ıslatılarak çalışılması gerekiyor. Bunun için önce bütün üzerinde ıslatma yapılmalı. Çalışanlar zaten kabinlerde bulunuyor. Mümkünse bu çalışma sırasında da kabinin camının açılmaması, özel maskelerin çıkarılmaması önem taşıyor.
Vatandaşlar da bu çalışmalar yapılırken olabildiğince bölgeden uzakta durmalı ki tozu solumasınlar. Ayrıca bu bölgede depremzedeler ve çalışanların dışında dışarıdan yardım etmeye çalışan vatandaşlarımız ve kamu görevlileri de var. Bu kişiler de eğer enkaza yakın bölgelerde bulunuyorlarsa mutlaka maske takmalılar. İkinci önemli tedbir ise özel maske kullanılmasıdır. Bu, özellikle bu risklere karşı koruyucu olan özel maskeler olmalı. Çünkü, bu maskeler özellikle asbestten koruyucu bir özelliğe sahip."

"TEMİZ BEZİN ISLATILARAK AĞIZA TUTULMASI ALERJİYE KARŞI KORUMA SAĞLAR"

Akciğer rahatsızlığı ya da alerjik hastalığı olanların da tozun ani etkilerine maruz kalmaması için bölgede bulunmamaları gerektiğine dikkati çeken İlhan, "Bu imkanlara sahip olmayanlar için ise temiz bir bezin ıslatılarak ağıza tutulması en azından alerjiye karşı koruma sağlayacaktır." bilgisini verdi.

AA

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