13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 10:05
Takip Et

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
+
Aa
-

Ekipler tarafından kent genelinde, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bina sakinleri de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor. Bazı vatandaşların ise çalışmalar sırasında değerleri eşyalarını topladığı görüldü.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alıyor.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkılma kararı bulunan 24 binanın bugün yıkım işleminin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
1
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
2
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
3
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
4
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
5
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
6
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿Togg bu hafta satışa çıkıyor. Satış süreci nasıl olacak? İşte güncel fiyatı
7
﻿Togg bu hafta satışa çıkıyor. Satış süreci nasıl olacak? İşte güncel fiyatı
﻿Togg bu hafta satışa çıkıyor. Satış süreci nasıl olacak? İşte güncel fiyatı
﻿Lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
﻿Lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
﻿Lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
﻿ Nefes alamayan KOAH hastalarını koşturan tedavi
﻿ Nefes alamayan KOAH hastalarını koşturan tedavi
﻿ Nefes alamayan KOAH hastalarını koşturan tedavi
﻿Şenol Güneş: Kimse rahatsız olmasın herkes işine baksın
﻿Şenol Güneş: Kimse rahatsız olmasın herkes işine baksın
﻿Şenol Güneş: Kimse rahatsız olmasın herkes işine baksın
﻿Organları 3 hastaya umut oldu
﻿Organları 3 hastaya umut oldu
﻿Organları 3 hastaya umut oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.