9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Enkazda altınları bulundu sevinçle koşarken bayıldı

Enkazda altınları bulundu sevinçle koşarken bayıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde evleri yıkılan bir ailenin enkaz altında kalan altınları bulundu, haberi alınca koşarak gelen kadın sevinçten bayıldı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 20:05
Takip Et

Enkazda altınları bulundu sevinçle koşarken bayıldı

Enkazda altınları bulundu sevinçle koşarken bayıldı
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin'de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremlerin ardından ilçede yaşayan Adem ve İsmigül Ertuğrul çiftinin evleri yıkıldı. Ertuğrul çifti, kendi imkanlarıyla enkaz altında kalan ziynet eşyalarını aramalarına rağmen bir sonuç alamadı. Bunun üzerine bölgede enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten firma yetkilisi Kenan Mete ile görüşen aile ziynet eşyalarının bulunduğu bölgeyi tarif etti. Ailenin belirttiği bölgede arama yapan firma bir süre sonra yaklaşık 40 bin lira değerindeki altınlara ulaştı.

Altınların bulunması üzerine Mete, aileye haber verdi. Eşyalarının bulunduğunu duyan İsmigül Ertuğrul, sevinçle koşarak gelirken baygınlık geçirdi. Bayılan kadına eşi ve çevredekiler müdahale ederek ayılmasını sağladı. Ertuğrul çiftine altınları güvenlik güçleri tarafından tutulan tutanağın ardından teslim edildi.

Ertuğrul çifti, bölgede çalışma yapan depremin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmayan tüm ekiplere teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
2
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
3
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
4
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
5
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Yeniçağ'a gel Yılmaz Özdil. Korkma Yılmaz arkanda dağ gibi Yeniçağ var
6
﻿Yeniçağ'a gel Yılmaz Özdil. Korkma Yılmaz arkanda dağ gibi Yeniçağ var
﻿Yeniçağ'a gel Yılmaz Özdil. Korkma Yılmaz arkanda dağ gibi Yeniçağ var
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
7
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Osmaniye'de sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi 
﻿Osmaniye'de sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi 
﻿Osmaniye'de sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi 
﻿Şüpheli şahısın üstünde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi   
﻿Şüpheli şahısın üstünde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi   
﻿Şüpheli şahısın üstünde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi   
﻿Akşener'den depremzede çocuklara 'doğum günü partisi' sözü
﻿Akşener'den depremzede çocuklara 'doğum günü partisi' sözü
﻿Akşener'den depremzede çocuklara 'doğum günü partisi' sözü
﻿Plajda yürürken Baker'i öldürülen motosikletli zanlı tutuklandı
﻿Plajda yürürken Baker'i öldürülen motosikletli zanlı tutuklandı
﻿Plajda yürürken Baker'i öldürülen motosikletli zanlı tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.