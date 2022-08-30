﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Enner Valencia, hakemi eleştirdi.

Gece yarısından sonra sosyal meyda hesabından açıklama yapan Valencia, şu ifadeleri kullandı:

- Bugün yaşanandan ötürü takım arkadaşlarımdan, hocalarımdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum ancak hakemin verdiği kararı kabul etmiyorum.

- Hafta boyunca planladığımız her şeyi bozduğum için yenilginin sorumluluğunu üstüme alıyorum. Bu takıma inanmaktan vazgeçmeyin. Karşımıza ne çıkarsa çıksın, bu renkler için sonuna kadar savaşacağız.