﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Enner Valencia, hakemi eleştirdi.
Gece yarısından sonra sosyal meyda hesabından açıklama yapan Valencia, şu ifadeleri kullandı:
- Bugün yaşanandan ötürü takım arkadaşlarımdan, hocalarımdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum ancak hakemin verdiği kararı kabul etmiyorum.
- Hafta boyunca planladığımız her şeyi bozduğum için yenilginin sorumluluğunu üstüme alıyorum. Bu takıma inanmaktan vazgeçmeyin. Karşımıza ne çıkarsa çıksın, bu renkler için sonuna kadar savaşacağız.
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