Jorge Jesus'un Konyaspor karşısında yaptığı büyük hatayı nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Sağ ayaklı stoper Mauricio Lemos'u kenara alıp
Santrfor Serdar Dursun'u oyuna alıyor..
Joao Pedro'yu rakip bilmezken;
Belki de Konyaspor karşısında patlama yapacakken..
Durmuyor Jorge Jesus...
İki sol ayaklı ve
Ağır; dengesiz stoperler;
Attila Szalai ile Luan Peres'i birlikte kullanıyor..
Devre arasındaysa
Maçta nedense sol kanatta kullandığını anlamadığım
Lincoln Henrique'yi 10 numarada kullanması gerekirken kenara alıp
İrfan Can Kahveci'yi oyuna atıyor;
Emre Mor'un yerine de Bright Osayi-Samuel giriyor;
Takım iyice çorbaya dönüyor..
Sağ bek Ferdi Kadıoğlu;
Sol beke geçiyor...
Önce Dinamo Kiev maçı; İsmail Yüksek atılıyor
Jorge Jesus 5 dakika hamle yapmıyor;
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyor...
Enner Valencia atılıyor;
Bu kez Portekizli saçma sapan hamleler yapıyor;
Fenerbahçe Konyaspor'a 1-0 mağlup oluyor;
İlk mağlubiyetini alıyor..
Anlaşılan o ki;
Teknik Direktör Jorge Jesus;
Kriz yönetmeyi bilmiyor..
Bright Osayi-Samuel'i indiren;
Enner Valencia'yı oyundan attıran Adil Demirbağ oyundan atılıyor;
Oyuncu sayıları eşitleniyor;
Ancak Konyaspor o kadar kötü analiz edilmiş;
Veya hiç analiz edilmemiş ki
Takımın oyun kurgusunun
Rakibin ağır ve acemi stoperleri
Francisco Calvo ve Uğurcan Yazgılı
Üzerinden yapılması gerektiğini kimse görmüyor..
Konyaspor Zymer Bytyqi ve Robert Muric ile goller kaçırdı;
Kaleci Altay Bayındır üzerine gelen topları kurtardı...
66'da sahanın yıldızı Zymer Bytyqi;
Sol tarafta topla buluşup
Bright Osayi-Samuel'i çalımlayıp ortaladı
Luan Peres'in ıskaladığı topa kafayı çakan Muhammet Demir;
Kaleci Altay Bayındır'ı avlayınca
Konyaspor Fenerbahçe'yi
Eskişehir'de 1-0 mağlup etmeyi başardı...
Luan Peres için yazmış olduğumuz
"Temaslı oyunu sevmiyor
Rakibin üzerine gitmiyor" sözlerimiz
Adeta tescillendi..
"Teknik Direktörlüğü bilmiyor;
Eşofmanını ters giyiyor" diyerek
Geçtiğimiz yılki Antalyaspor
Ve bu sezonki Vaduz maçlarında çok eleştirdiğimiz
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut;
Adil Demirbağ'ın oyundan atıldığı 54'üncü dakikadan;
Golün bulunduğu 66'cı dakikaya kadar takımını
Mükemmel yönetti;
Yılların tecrübesi Jorge Jesus'a adeta
Teknik Direktörlük dersi verdi....
58'de orta sahadan Amar Rahmanovic'in yerine
Stoper Uğurcan Yazgılı'yı
64'de de sağ kanat oyuncusu Robert Muric'in yerine
Orta alana Endri Cekici'yi oyuna atınca
2 dakika sonra Konyaspor golü buldu...
AKREP burcu İlhan Palut;
ASLAN burcu Jorge Jesus'u soktu;
Fenerbahçe'yi zehirledi...
3 puanı aldı mideye indirdi..
Konrad Michalak kadroda yoktu;
Sokol Cikalleshi takımdan ayrılmıştı
Ancak zafer Konyaspor'un oldu...
İlhan Palut ve Konyaspor'u kutluyor;
Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'la işinin
Oldukça zor olduğunun altını çizmekte fayda görüyorum
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