Jorge Jesus'un Konyaspor karşısında yaptığı büyük hatayı nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Sağ ayaklı stoper Mauricio Lemos'u kenara alıp

Santrfor Serdar Dursun'u oyuna alıyor..

Joao Pedro'yu rakip bilmezken;

Belki de Konyaspor karşısında patlama yapacakken..

Durmuyor Jorge Jesus...

İki sol ayaklı ve

Ağır; dengesiz stoperler;

Attila Szalai ile Luan Peres'i birlikte kullanıyor..

Devre arasındaysa

Maçta nedense sol kanatta kullandığını anlamadığım

Lincoln Henrique'yi 10 numarada kullanması gerekirken kenara alıp

İrfan Can Kahveci'yi oyuna atıyor;

Emre Mor'un yerine de Bright Osayi-Samuel giriyor;

Takım iyice çorbaya dönüyor..

Sağ bek Ferdi Kadıoğlu;

Sol beke geçiyor...

Önce Dinamo Kiev maçı; İsmail Yüksek atılıyor

Jorge Jesus 5 dakika hamle yapmıyor;

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyor...

Enner Valencia atılıyor;

Bu kez Portekizli saçma sapan hamleler yapıyor;

Fenerbahçe Konyaspor'a 1-0 mağlup oluyor;

İlk mağlubiyetini alıyor..

Anlaşılan o ki;

Teknik Direktör Jorge Jesus;

Kriz yönetmeyi bilmiyor..

Bright Osayi-Samuel'i indiren;

Enner Valencia'yı oyundan attıran Adil Demirbağ oyundan atılıyor;

Oyuncu sayıları eşitleniyor;

Ancak Konyaspor o kadar kötü analiz edilmiş;

Veya hiç analiz edilmemiş ki

Takımın oyun kurgusunun

Rakibin ağır ve acemi stoperleri

Francisco Calvo ve Uğurcan Yazgılı

Üzerinden yapılması gerektiğini kimse görmüyor..

Konyaspor Zymer Bytyqi ve Robert Muric ile goller kaçırdı;

Kaleci Altay Bayındır üzerine gelen topları kurtardı...

66'da sahanın yıldızı Zymer Bytyqi;

Sol tarafta topla buluşup

Bright Osayi-Samuel'i çalımlayıp ortaladı

Luan Peres'in ıskaladığı topa kafayı çakan Muhammet Demir;

Kaleci Altay Bayındır'ı avlayınca

Konyaspor Fenerbahçe'yi

Eskişehir'de 1-0 mağlup etmeyi başardı...

Luan Peres için yazmış olduğumuz

"Temaslı oyunu sevmiyor

Rakibin üzerine gitmiyor" sözlerimiz

Adeta tescillendi..

"Teknik Direktörlüğü bilmiyor;

Eşofmanını ters giyiyor" diyerek

Geçtiğimiz yılki Antalyaspor

Ve bu sezonki Vaduz maçlarında çok eleştirdiğimiz

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut;

Adil Demirbağ'ın oyundan atıldığı 54'üncü dakikadan;

Golün bulunduğu 66'cı dakikaya kadar takımını

Mükemmel yönetti;

Yılların tecrübesi Jorge Jesus'a adeta

Teknik Direktörlük dersi verdi....

58'de orta sahadan Amar Rahmanovic'in yerine

Stoper Uğurcan Yazgılı'yı

64'de de sağ kanat oyuncusu Robert Muric'in yerine

Orta alana Endri Cekici'yi oyuna atınca

2 dakika sonra Konyaspor golü buldu...

AKREP burcu İlhan Palut;

ASLAN burcu Jorge Jesus'u soktu;

Fenerbahçe'yi zehirledi...

3 puanı aldı mideye indirdi..

Konrad Michalak kadroda yoktu;

Sokol Cikalleshi takımdan ayrılmıştı

Ancak zafer Konyaspor'un oldu...

İlhan Palut ve Konyaspor'u kutluyor;

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'la işinin

Oldukça zor olduğunun altını çizmekte fayda görüyorum