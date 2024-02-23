Ensenizde limon gezdirin. Mucizelerini görünce inanamayacaksınız

Limon, çeşitli vücut ağrıları çekenler için harika bir çözüm olabilir.

Enseye limon sürmenin neler yapabileceğine inanamayacaksınız...

Limon suyu, susuzluktan kaynaklı baş ağrılarını azaltabilir.

Limon suyu, baş ağrısına karşı etkili olduğu gibi, vücudun asit-baz dengesini de sağlar ve sindirimi kolaylaştırır.

Limon, baş ağrısını gidermede size destek olabilir.

Limonun aromaterapi özelliği sayesinde, cilde sürüldüğünde de baş ağrısına iyi gelir.

Bir dilim limonu elinizde ezin ve macun haline getirin. Sonra yüzünüze ve alnınıza uygulayın.

Bunu yaptığınızda, hem kendinizi daha ferah hissedecek hem de ağrınızın azaldığını fark edeceksiniz.