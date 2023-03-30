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EPDK'dan yeni karar. Sanayici ağırlıklı serbest tüketicilere elektrik indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Nisan ayı için tavan fiyatlarını düşürdü. 1 Nisan’dan itibaren serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatı 2600 TL/MWh şeklinde uygulanacak.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 17:05
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EPDK'dan sanayici ağırlıklı serbest tüketicilere elektrik indirim

EPDK'dan yeni karar. Sanayici ağırlıklı serbest tüketicilere elektrik indirim
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Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), bugün aldığı kararla Nisan ayı için tavan fiyatlarını düşürdü. 1 Nisan’dan itibaren serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatı 2600 TL/MWh’ya indirildi.

EPDK böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan sanayi kuruluşlarına yönelik yeni bir indirim yapmış oldu. Bu piyasadan özellikle sanayi kuruluşları yararlanıyor.

EPDK, Şubat ayı için bu kapsamdaki tavan fiyatı 4200 TL/MWh’den 3650 TL/MWh’ye indirmişti. Mart ayı için de bir indirim daha yaparak 3050 TL/MWh’e düşürmüştü. Nisan ayı için alınan kararla böylece peş peşe üçüncü indirim gerçekleşmiş oldu.

 

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