Epic Games öyle bir hata yaptı ki görenler şaştı kaldı

Steam ile birlikte en büyük oyun platformu olan Epic Games yaptığı hata ile görenleri şaşırttı. Her hafta ücretsiz oyun dağıtan Epic, son olarak daha yayına girmeyen oyunu ücretsiz verdi.

Epic Games öyle bir hata yaptı ki görenler şaştı kaldı

Her hafta ücretsiz oyun veren Epic Games’in yaptığı hata gözlerden kaçmadı. Epic, son olarak Suicide Squad: Kill the Justice League’i ücretsiz olarak vereceğini duyurduktan sonra kullanıcılar oyunu kütüphanesine ekledi.

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Ancak Epic, yaptığı hatayı kısa sürede anladıktan sonra oyunu kütüphanelerden kaldırdı. Suicide Squad’ın son oyununun daha yayına girmeden ücretsiz olarak verilmesinden sonra kaldırılması kullanıcıların tepkisini çekti. Oyun, 2024’ün şubat ayından itibaren yayına girecek.

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Epic Games, söz konusu hata ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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