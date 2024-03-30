Epilepsi hastalarına müjde. İşte şifa deposu ot

Birçok insan, sağlığa faydalı olduğu bilinen doğal ürünleri tercih eder. Bu ürünlerden biri olan gelimkara otu, dikkat çekici özelliklere sahiptir.

Epilepsi hastalarına müjde dedirten gelimkara otu, bazı araştırmalarda epilepsi üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Epilepsi nedir?

Epilepsi, halk arasında sara hastalığı olarak bilinir. Beyinde gerçekleşen ani ve kontrolsüz elektriksel deşarjlara bağlı olarak davranışlarda, hareketlerde ve bilinç düzeyinde değişikliklere yol açarak nöbetlere neden olan nörolojik bir bozukluktur.

Gelimkara otunun kullanım şekilleri şunlardır:

Gelimkara otu merhemi:

Ökse otunun meyveleri iç yağı ile karıştırılarak merhem haline getirilebilir. Ayrıca ezilmiş meyveler çıban tedavisinde kullanılabilir.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde meyveler yakı sakızı ile ezilir ve ortaya çıkan karışım romatizma rahatsızlıklarında krem olarak kullanılır.

Gelimkara otu çayı:

Yaprakları ve sapları zehirli olmamakla birlikte meyveleri yenildiğinde zehirli ve hatta öldürücü olabilir. Ancak farklı kullanım şekillerinde tüketilebilir.

Gelimkara otu özsuyu:

Meyvelerinden elde edilen özsuyu da kullanılabilir.