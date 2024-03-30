Epilepsi hastalarına müjde. İşte şifa deposu ot

Erkavim Yıldırım
Epilepsi hastalarına müjde. İşte şifa deposu ot
Epilepsi hastalarına müjde dedirten gelimkara otu ortaya çıktı.

Birçok insan, sağlığa faydalı olduğu bilinen doğal ürünleri tercih eder. Bu ürünlerden biri olan gelimkara otu, dikkat çekici özelliklere sahiptir.

Epilepsi hastalarına müjde dedirten gelimkara otu, bazı araştırmalarda epilepsi üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Epilepsi nedir?

Epilepsi, halk arasında sara hastalığı olarak bilinir. Beyinde gerçekleşen ani ve kontrolsüz elektriksel deşarjlara bağlı olarak davranışlarda, hareketlerde ve bilinç düzeyinde değişikliklere yol açarak nöbetlere neden olan nörolojik bir bozukluktur.

Gelimkara otunun kullanım şekilleri şunlardır:

Gelimkara otu merhemi:

Ökse otunun meyveleri iç yağı ile karıştırılarak merhem haline getirilebilir. Ayrıca ezilmiş meyveler çıban tedavisinde kullanılabilir.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde meyveler yakı sakızı ile ezilir ve ortaya çıkan karışım romatizma rahatsızlıklarında krem olarak kullanılır.

Gelimkara otu çayı:

Yaprakları ve sapları zehirli olmamakla birlikte meyveleri yenildiğinde zehirli ve hatta öldürücü olabilir. Ancak farklı kullanım şekillerinde tüketilebilir.

Gelimkara otu özsuyu:

Meyvelerinden elde edilen özsuyu da kullanılabilir.

İlgili Haberler
Yabani keten otu nelere iyi geliyor? İşte faydaları...
Şifa deposu otun iyi gelmediği hastalık yok. İşte mucize faydaları...
Çoban çırası otu nelere iyi geliyor? Neredeyse cilt dolusu faydaları var
Soğukluk otunun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir ne işe yarar?
Son Haberler
Survivor Emre eşinden boşanıyor mu? 'Aleyna'dan uzak dur' demişti. İlk açıklama geldi Magazin
Survivor Emre eşinden boşanıyor mu? 'Aleyna'dan uzak dur' demişti. İlk açıklama geldi
10 adımda 2024 oy kullanma rehberi. Oy nasıl kullanılır? Gündem
10 adımda 2024 oy kullanma rehberi. Oy nasıl kullanılır?
Soluna bakmadan karşıya geçmek isteyince arabanın altında kaldı Yerel Haberler
Soluna bakmadan karşıya geçmek isteyince arabanın altında kaldı
Ümit Özdağ Ankara'daki Suriyeli mahallesine 'Ya Gidecekler Ya Gidecekler' şarkısı ile giriş yaptı Gündem
Ümit Özdağ Ankara'daki Suriyeli mahallesine 'Ya Gidecekler Ya Gidecekler' şarkısı ile giriş yaptı
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi şifresiz kanalda Spor
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi şifresiz kanalda
Hyundai IONIQ 5 N yılın performanslı otomobili seçildi Otomotiv
Hyundai IONIQ 5 N yılın performanslı otomobili seçildi
Dondurulmuş ürünlerde büyük tehlike. Ağzınıza bile sürmeyin Dünya
Dondurulmuş ürünlerde büyük tehlike. Ağzınıza bile sürmeyin