Epstein'in fuhuş adasına 26 uçuşu olduğu iddia edilen Banu Küçükköylü Yeniçağ'a konuştu. Defne Samyeli ile aynı yarışmaya katılmış

Bütün dünyanın gündemine oturan Epstein’in fuhuş adası skandalında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, dava Türkiye’ye de taşındı.

Dava dosyasına 2 Türk’ün de ismi girerken, Epstein’in özel uçağında Banu Küçükköylü isimli Türk kadının uçtuğu da öne sürüldü. Ancak bugünden beri gündemi meşgul eden Banu Küçükköylü ismiyle alakalı büyük bir benzerlikten kaynaklı karışıklığın da yaşandığı görüldü.

BELGELERDE ‘BANU KOLUK-KOYLU’ ŞEKLİNDE GEÇTİĞİ İDDİA EDİLDİ

943 sayfalık iddianamenin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından ortaya çıkan yeni isimler arasında yer alan Banu Küçükköylü’nün de uçuş listesinde yer aldığı belgeler paylaşıldı.

2001 yılında gerçekleştirilen ve belgelere yansıyan uçuşlarda Banu Küçükköylü’nün adının ‘Banu Koluk-Koylu’ olarak kayda geçtiği görüldü.

Banu Küçükköylü’nün, Epstein’in uçağında, Andrew ve Jeffrey Epstein tarafından tacize uğradığı gerekçesiyle dava açan Virginia Giuffre’yle birlikte seyahat ettiği öne sürülmüştü.

İngiliz medyası ise, Epstein’in cinsel istismar suçlarından Küçükköylü’nün bilgisi olup olmadığı konusunda bir bilgisinin olmadığını ifade etmişti.

Davada adı geçen Banu Küçükköylü'nün seks adasına 26 kere gittiği iddia edildi.

Dosyaya giren görsellerde "Banu Koluk-Koylu" adlıyla alınan biletlerin Banu Küçükköylü'ye ait olduğu iddiası öne sürülürken, Küçükköylü iddiaları reddetti.

YENİÇAĞ’A KONUŞTU: ‘İSİM BENZERLİĞİ’ DEDİ

Öte yandan tüm Türkiye dava dosyasında adı geçen Banu Küçükköylü’nün kim olduğunu merak ederken, isim benzerliğinden dolayı Rafia Banu Küçükköylü’nün adı dosyada yer almaya başladı. Haberlerde de bu şekilde hata yapılmasına sebep olan isim benzerliği hakkında konuşan Refia Banu Küçükköylü ise konunun tamamen isim benzerliğinden kaynaklandığını söyledi.

Yeniçağ’a konuşan Rafia Banu Küçükköylü, haberde adı geçen kişiyle aynı kişiler olmadığını, sadece isim benzerliği olduğunu açıkladı. İsminin internet arama motorlarında arandığında, kendisinin diğer şahsa göre daha önce çıktığını belirten Küçükköylü, yapılan hatanın bundan kaynaklandığını belirtti.

İngiliz The Sun'ın yaptığı haberin kendisini değil isim benzerliği olan diğer Banu Küçükköylü'yü hedef aldığını ifade etti.

Gazetemize konuşan ve 1991de güzellik yarışmasına katıldığını ifade eden Küçükköylü, The Sun'ın yaptığı haberin kendisiyle bir ilgisi olmadığını ve bu karışıklığın İngiliz gazetesinden kaynaklandığını söylerken, isim benzerliği olduğu iddia edilen şahısla ilgili ise belirsizlik halen devam ediyor.

DEFNE SAMYELİ’YLE AYNI GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILDI

1991 yılında güzellik yarışmasına katıldığını ifade eden Küçükköylü bir dönem Amerika’da da yaşadığını fakat Epstein davasıyla en ufak bir bağının olmadığını anlattı.

Öte yandan Refia Banu Küçükköylü’nün katıldığı güzellik yarışmasında Defne Samyeli’nin de olduğu ortaya çıktı. Pınar Özdemir’in 1.olduğu yarışmada Aslıhan Koruyan 2.olurken Defne Samyeli ise 3.oldu.

BOĞAZA NAZIR EMLAK OFİSİ VAR

Öte yandan Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, Refia Banu Küçükköylü ile ilgili detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Küçükköylü’nün 2022 yılında 40 bin TL sermaye ile İstanbul Boğazı’na nazır semtlerden birinde emlak bürosu açtığı iddia edildi.