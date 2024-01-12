Fuhuş adasında ismi geçen Turabi Fırat Banu'nun kim olduğu açıkladı

ABD’li milyader Jeffrey Epstein'in 'Seks Adası' skandalıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Epstein’in dava dosyaları, tüm dünyada gündem oldu. Dosyada prenslerden sanatçılara, siyasetçilerden MOSSAD’a kadar birçok kişi ve kurum hakkında birçok iddia var.

Patronlar Dünyası’ndan Ali Kemal Erdem’in haberine göre, Dava dosyasında ise iki türkün ismi yer alıyor. Bunlardan biri Turabi Fırat diğeri ise Refia Banu Küçükköylü. Epstein'ın uçağına bindiği iddia edilen Turabi Fırat flaş açıklamalarda bulundu.

Fırat, Epstein’ın uçağına binmediğini ve yakından tanımadığını söyledi. Epstein’in simasının ise tanıdık olduğunu aktardı.

“BENİM TANDIĞIM BANU GENÇ BİRİ”

Ayrıca Fırat dosyada adı geçen Banu Küçüköylü’yü de tanımadığını belirti.

Fırat, “Çalıştığım otelde bir Banu vardı ama aynı kişi değil. Çünkü benim tanıdığım Banu genç biri. Ancak haberde adı geçen kişi şu an 50’lerinde” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Epstein’le ilgili konuşan Fırat, “Ben zenginlerin geldiği The Breakers Hotel’de garsonluk yapıyorum. Akşamları da sadece üyelere hizmet veren Club Colette adlı bir restoranda çalışıyorum. Oraya da zenginler geliyor. Bu nedenle Epstein’i tanımıyorum ama siması da yabancı gelmiyor. Çünkü bulunduğum yerlere geldiyse mutlaka servis yapmışımdır. Adaya gelen bütün insanların siması yabancı gelmiyor. Ancak Epstein gibi biriyle özel bir arkadaşlığım yok. Çünkü farklı seviyelerdeyiz. Milyarder biri. Bizimle muhatap olmaz.” dedi.

Devamında ise Fırat “Epstein’in uçağı gibi lüks bir uçakla gitmedik. Epstein’in adasına da gitmedik. Şayet bahsedilen ada Exuma adası ise orası kalabalık bir yerdi herkes vardı. Epstein’ın adasına belli insanlar gidiyordur. O adaya da muhtemelen başkanlar zenginler gidiyordur. Benim o adaya davet edilme şansım da yok. Garson olarak da gitmedim çünkü muhtemelen kendi bildikleri özel elemanlarını çalıştırıyorlardır” şeklinde konuştu.

NELER OLDU?

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein 14-18 yaş arası çocuklara yönelik istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılandı. Epstein, dava sürecinde gözaltında tutulduğu hapishanede ölü bulunmuştu.

HAMİLELİK ÇİFTLİĞİ İDDİASI

Epstein'ın kadınları, çocukları, köle olarak tuttuğu, tecavüz ettiği, ticarete sürüklediği de öğrenildi. Aynı zamanda Epstein'ın'hamilelik çiftliği kurmak' bir düşüncesi olduğu da ortaya çıktı.

Epstein'e fuhuş ağında yardımla suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ise Temmuz 2020'de gözaltına alınmıştı.

ÜNLÜ İSİMLER DE ADADAYMIŞ

Dava dosyalarında Bill Clinton ve Donald Trump, Prens Andrew, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Tom Cruise, Michael Jackson gibi ünlü isimlerin olduğu da ortaya çıkmıştı.