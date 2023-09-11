Eray adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Eray isminin anlamını araştırıyor. Peki, Eray ne demek? Eray isminin anlamı nedir?
ERAY NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Eray ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Ayın hilal durumu, yeni ay.
- Bilgili, yiğit, bilen er.
ERAY İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Eray ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Eray adını koymak caizdir.