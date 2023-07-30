Ercan Taner ekranlara döndü. İşte yeni kanalı

Türkiye'nin önde gelen spor spikerlerinden Ercan Taner, ekranlara geri döndü. Taner'in kanalı belli oldu.

Ercan Taner ekranlara döndü. İşte yeni kanalı

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Ercan Taner, geri döndü.

Türkiye'nin önde gelen spor spikerlerinden olan Ercan Taner, Sözcü TV ile anlaştı.

Taner artık Sözcü TV'deki spor programlarıyla ekrana gelecek.

ERCAN TANER KİMDİR?

1964'te Ankara'da doğan Taner, eski futbol antrenörü Ziya Taner'in oğludur.

TRT'nin açtığı spikerlik sınavlarına katılarak kazandı ve TRT'de 18 yaşında spikerliğe başladı.

Kendisine has anlatımıyla futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.

Kurulduğu günden beri Lig TV'de ve Show TV'de görev aldı. 2008'de Lig TV'den ayrılarak NTV'nin yeni açtığı NTV Spor kanalına transfer olmuştur.

2018-19 sezonu için beIN SPORTS Türkiye'ye geçiş yapmıştır ve Ankaragücü - Galatasaray maçı ile Süper Lig'de beIN SPORTS kanalında ilk maçını anlatmıştır.

17 Ocak 2019'da beIN Media Group'dan istifa etmiş, 24 Şubat günü yaptığı açıklama ile beIN SPORTS'a geri döndüğünü açıklamıştır.

COVID-19 pandemisi sürecinde yeniden istifa etti.

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