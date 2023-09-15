Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi

Erciyes Dağı'nda devam eden jeotermal sondaj çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde...

KAYNAK: AA
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 1
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 2

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı’ndaki jeotermal kuyu çalışmalarını inceledi.

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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 3

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda 385 metre derinlikte 35,9 derece sıcak su bulunan Erciyes Dağı'nda 420 metreye kadar inilip, 50 derecenin üzerinde sıcak suya ulaşılması hedefleniyor.

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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 4

Çalışmalar kapsamında KASKİ laboratuvarına gönderilen su ile ilgili test işlemleri de devam ediyor.

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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 5

Büyükkılıç, Erciyes'te termal su ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti.

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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 6

Büyükkılıç, 36 dereceye yakın sıcak suya ulaşıldığını vurgulayarak, "Test çalışmaları devam ediyor. 35 derecenin üzerinde, 36 dereceye yakın ısı, saniyede 5 litre su akışı var.

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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 7

Bu bizi tatmin eder diye umuyor ve inanıyoruz.

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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 8

Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Çalışmalar ve incelemeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 9
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 10
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 11
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 12
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 13
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 14
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 15
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 16
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 17
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 18
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 19
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 20
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 21
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 22
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 23
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 24
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 25
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 26
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 27
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 28
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Erciyes Dağı'ndan fışkırdı. Saniyede 5 litre akıyor. Belediye Başkanı hemen teste gönderdi 29
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