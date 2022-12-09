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Erciyes Üniversitesi 'T.C.' ibaresini kaldırdı

Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) yeni yapılan giriş kapısının üzerindeki T.C. ibaresi kaldırıldı. Akıllara çözüm süreci günleri geldi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 17:16
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Erciyes Üniversitesi yenilenen girişinde ''T.C.'' ibaresini kaldırdı

Erciyes Üniversitesi 'T.C.' ibaresini kaldırdı
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Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi tarafındaki giriş kapısı yenilendi. Yeni yapılan girişte eskisinin aksine T.C. ibaresinin olmadığı görüldü.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, üniversite giriş kapısının eski ve yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, T.C. ibaresinin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Özer, yaptığı paylaşımda “Hayırdır! Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi T.C. ibaresi neden rahatsız etti? Size de mi ‘maliyet yüksek’ geldi! O koltuklarınızı, ‘yerli, milli’ havası atıp, caka sattığınız o sıcak makamlarınızı o simge için, bu ülke için canlarını siper eden, feda eden Atatürk ve silah arkadaşlarına yani vatan kahramanlarına borçlusunuz. Bu keyfiliğinizin nedeni apaçık ortada, ama asla umutsuzluk yok, çok az kaldı güzel yarınlara...” dedi.
 

 

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Bozkur
9.12.2022 18:33
Uyu babam uyu.  
 
misafir
9.12.2022 18:33
Bu haberi Bahçeli de okumuştur, görmüştür herhalde.  
 
Türk milliyetçisi
9.12.2022 18:24
Ellemeyin, kaldırsınlar. Son dönemlerini mutlu geçirsinler. Kaç gün kaldı seçime. Allahın izniyle Türk milleti kazanacak, Türkler kazanacak.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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