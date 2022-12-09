Erciyes Üniversitesi 'T.C.' ibaresini kaldırdı

Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi tarafındaki giriş kapısı yenilendi. Yeni yapılan girişte eskisinin aksine T.C. ibaresinin olmadığı görüldü.



CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, üniversite giriş kapısının eski ve yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, T.C. ibaresinin kaldırılmasına tepki gösterdi.



Özer, yaptığı paylaşımda “Hayırdır! Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi T.C. ibaresi neden rahatsız etti? Size de mi ‘maliyet yüksek’ geldi! O koltuklarınızı, ‘yerli, milli’ havası atıp, caka sattığınız o sıcak makamlarınızı o simge için, bu ülke için canlarını siper eden, feda eden Atatürk ve silah arkadaşlarına yani vatan kahramanlarına borçlusunuz. Bu keyfiliğinizin nedeni apaçık ortada, ama asla umutsuzluk yok, çok az kaldı güzel yarınlara...” dedi.

