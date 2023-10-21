Erciyes'in kurtları atmacaya geçiş izni vermedi. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Süper Lig’de ilk beş takım içerisinde 15 puanla yer alan Çaykur Rizespor, bu sezon sahasında oynadığı 4 lig maçını da kaybetmeyen 11 puanlı Kayserispor önünde puan aradı.

Karşılaşmanın ilk 30 dakikalık bölümüne tamamıyla hakim olan taraf, ev sahibi Kayserispor idi. Sarı Kırmızılılar, kendi yarı alanında yaptığı hazırlık paslarıyla rakip defansın arkasına sızmaya çalıştı genelde.

Bunlardan birinde, kaptan Mame Thiam’ın kaçırdığı yüzde yüzlük net gol pozisyonu aklımda ilk kalandı. Ev sahibi ekibin ligde attığı 7 golün 6’sında katkısı olan Senegalli oyuncu, 1 asist ve 5 golle takımının yükünü sırtlamış durumda olan bir oyuncuydu. Göz ve vücut markajları da haliyle bu maçta onun üzerineydi.

Buna rağmen Thiam Mame Baba, yine golünü bu sefer uçarak vurduğu kafa ile atarak takımını Atmacalar önünde 1-0 öne geçirdi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda; Karadeniz ekibini konuk eden Erciyes’in Kurtları, ligde en az faul yapan ve aynı zamanda en az faule maruz kalan bir takım kimliğini de korudu.

Bu ilk 45 dakikada, istekli, arzulu ve oyunu rakip sahaya daha çok yıkarak, istediğini de hak ederek elde etti.

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Sadece sakat olan Mane’nin olmadığı Kayserispor’un kadrosuna istinaden, Çaykur Rizespor eksiklerle doluydu. Mithat Pala’nın cezalı, Pinchi ve J.Mary’in sakat olduğu Yeşil Mavililerde; Efe, Miya ve Azubuike, statü gereği 21 kişilik maç kadrosunda olamayanlardı.

Futbol adına müsait bir havada oynanan karşılaşmanın 2. yarısına da hızlı ve istekli başlayan taraf, Recep Uçar’ın ekibi oldu. Buna rağmen, beraberlik konusunda ısrar edip teslim bayrağını çekmeyen İlhan Palut’un öğrencileri, oyunun bu yarısında topu daha fazla ayağında tutup kontra bir pozisyon aradıysa da, maalesef bunu da bulamadı.

Yeşil Mavili taraftarların bu deplasman da yalnız bırakmadığı takımları, Kayseri hücumlarını onun yarı sahasında karşılayamayınca, kendi yarı alanında daha fazla oynadı. Tabi bu riskliydi.

Dakikalar 63’ü gösterirken; konuk ekibin ceza alanı içerisinde Olawoyin’in topa elle müdahalesini, Antalya Bölgesi hakemlerinden Burak Şeker, VAR’ın da yönlendirmesiyle kenar monitörde izleyip, penaltı noktasını göstermesi aynı zamanda maçın kırıldığı an oldu.

Kayserispor’un golcüsü Thiam Mame Baba, penaltı vuruşunda meşin yuvarlağın başına geçerek, kendinin ve kaptanı olduğu takımın 2. golünü kaydetti.

Bu golden sonra İlhan Hoca iki değişiklik birden yaptı. Varesanovic ve Benhur’u kenara alırken, Zeqiri ve Laine’yi oyuna dahil etti. İyi ki de etti; Zeqiri oyuna girer girmez, Muhammet’in arka direğe ortasında, Kayserispor’un kalecisi Bilal boşa çıkınca, düzgün bir kafa vuruşuyla skoru 2-1’e getirdi.

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Maçın son 25 dakikasında her iki takımda yine oyuncu değişikliklerine gitti.

Sarı Kırmızılılar, galibiyeti korumaya hatta 3. golü bulmaya ağırlık verirken, Yeşil Mavililerde hem 3. golü yememek için hem de beraberlik golünü bulmak adına, işi biraz daha sıkı tuttu.

90 dakika böyle mi bitecek? Denildiği son dakikalarda, Emirhan’ın yerine 10 dakika önce yeni oyuna giren Alikulov, Thiam Mame’yi formasından çekerek indirdi gerekçesiyle orta hakem Şeker, penaltı noktasını gösterdi.

Thiam Mame Baba, kendinin ve takımın 3. golünü de penaltı ile kaydedince, hem günün adamı oldu. Hem de Galatasaraylı Icardı ile gol krallığı tahtını 8 golle paylaştı.

Bugüne kadar, kendi evinde 11 kez konuk ettiği Rizespor’a karşı; 7 galibiyet, 3 beraberlik ve tek mağlubiyeti olan Sarı Kırmızılılar, bugün de hanesine kendi evinde bir galibiyet daha ekledi.

Maç boyunca topa daha fazla sahip olan Erciyes’in Kurtları, Atmaca’nın üzerlerinden uçmasına bugün izin vermedi.