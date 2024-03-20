Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı: Uzun yıllar emek verdiğim birikimle edinilmiştir

Kaynak: Haber Merkezi
Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı: Uzun yıllar emek verdiğim birikimle edinilmiştir
CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı.

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı.

Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı beyana, "Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir" notunu düştü.

Beşikçioğlu, mal varlığı beyanı şu şekilde:

•Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti Mesken

•İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis

•İzmir Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev

•İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken

•İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken

•2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil

•2016 Model A4 Audi Marka Otomobil

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU

19.03.2024"

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