Erdal Beşikçioğlu koltuğu uçurdu. Behzat Ç başkanlığa hızlı başladı

Büşra Kapan
Erdal Beşikçioğlu koltuğu uçurdu. Behzat Ç başkanlığa hızlı başladı
Behzat Ç dizisinin sevilen başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu başkanlığının ilk gününde herkesi güldürdü.

2019 yerel seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen, 2024 seçimlerinde ise CHP adayı Erdal Beşikçioğlu’na 20 puan farkla kaybeden MHP'li Enver Demirel, bugün gerçekleştirilen devir teslim törenine gelmedi.

Eski başkanı bir süre bekleyen Beşikçioğlu ve taraftarları, Belediye'nin başkanlık odasına girdiklerinde burada bulunması gereken makam koltuğunun depoya kaldırıldığını öğrendi. Bu ilginç olay karşısında Beşikçioğlu taraftarları “madem başkan gelmiyor o zaman koltuğu gelsin” diyerek makam koltuğunu başkanlık odasına getirdiler.

Koltuğun elden ele taşındığı anlarda yeni başkan “Koltuk uçarak geliyor yalnız. Vatandaş koltuğu da getirdi” diyerek etrafındakileri güldürdü.

Katılımcıların yoğun alkışı eşliğinde koltuğuna kurulan Beşikçioğlu, halkla bir süre sohbet etti.

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