Erdal Beşikçioğlu’ndan Mansur Yavaş açıklaması

Behzat Ç. dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan adayı olduğu andan itibaren ABB Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili ‘itiraz’ iddialarına yanıt verdi.

Beşikçioğlu, söz konusu iddialar sonrası kendisinin Mansur Yavaş’ı örnek aldığını söyledi.

Aralarında bir sorun olmadığını belirten Beşikçioğlu, “Mansur başkanımla benim asla bir sıkıntım olmaz, Onun da benimle asla bir sıkıntısı olamaz. İkimiz de Angaralıyız.” açıklamalarında bulundu.

Adaylığının çok heyecan verici bir durum olduğunu belirten Beşikçioğlu, eskiden ‘seyirci’ dediği kişilere artık ‘seçmen’ diyeceğini belirterek “Bu zamana kadar yaklaşık bir 30 yılım sanatla iç içe geçti. Şimdi değişen tek şey, 'seyirci' olarak adlandırdığım yurttaşlarımı 'seçmen' olarak adlandıracağım." dedi.

"MANSUR BEY'LE HEP ETÜTÜMÜZÜ YAPTIK"



Adaylık öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşüp görüşmediğine ilişkin sorular sorulan Beşikçioğlu, "Mansur Bey'le hep görüştüm. Dizi filmlerimiz olduğu zaman, ne yapacağımızı birbirimize anlattık. Ankara'daki arzu ettiğimiz sanat etkinliklerinin ya da sosyal dünyanın nasıl olması gerektiğinin, hep etütünü yaptık." ifadelerini kullandı.



Mansur Yavaş'ın kendisi için çok değerli bir isim olduğunu söyleyen Beşikçioğlu, "Mansur Başkanımla benim asla bir sıkıntım yoktur. Mansur başkanımın da benimle asla bir sıkıntısı yoktur. İkimiz de Angaralıyız" dedi.

“O BENİM AĞABEYİMDİR”

Beşikçioğlu, Mansur Yavaş ile ilgili son olarak ise şu ifadeleri kullandı:

Mansur Başkan benim için gerçekten çok değerlidir. Hem belediyecilik anlayışı hem sosyal hizmetleri hem de insanlığı başkadır. 2 dakika sohbet ettiğinizde kendisiyle gerçekten bir ömür sohbet etmek istiyorsunuz. Adaylığımın Mansur Bey’e hiçbir zaman sıkıntı olmayacağına inanıyorum. Biz iki Angaralıyız! Ki Mansur Yavaş benim ağabeyimdir zaten. Bende elimden gelen tüm kardeşliği yapmaya hazırım.