Mansur Yavaş mı önde Turgut Altınok mu. Ankara'dan ilk anket sonuçları geldi

Rahime Sezgin
Mansur Yavaş mı önde Turgut Altınok mu. Ankara'dan ilk anket sonuçları geldi
Ankara’dan ilk anket sonuçları geldi. Buna göre mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un 2.1 puan önünde yer aldığı görüldü.

ASAL Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için yaptığı anketin ilk ve ön sonucunu açıkladı.

19-22 Ocak tarihlerinde 2 bin kişiyi kapsan ve yüz yüze görüşme şeklinde yapılan ankette, vatandaşlara "Bu Pazar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Olsa Hangi Siyasi Partiye Oyunuzu Verirsiniz?" sorusu soruldu.

altinok.jpgMANSUR YAVAŞ ÖNDE

ASAL Araştırma'nın sosyal medya sitesi X hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin adayı olan Mansur Yavaş’ın AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un 2.1 puan önünde yer aldığı belirtildi.

mansur.jpgASAL Araştırma, yaptığı anket sonucunu şu şekilde değerlendirdi:

"Her şeye rağmen Mansur Yavaş önde olsa da kafa kafaya bir seçime doğru gidiyoruz" diyen ASAL Araştırma, şu değerlendirmeyi yaptı: "İyi Parti- DEM Parti-Yeniden Refah Partisi ile Diğer Partilerin adaylarının açıklanmasının ardından yapacağımız çalışmalarda tablo daha da netleşmiş olacak."

asalanket.jpg

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