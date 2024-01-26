Mansur Yavaş'ın seçim afişlerine çirkin saldırı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin icraatlerini anlatan Hipodrom Caddesi üzerindeki bilgilendirme panolarına boyalı saldırı yapıldı.
"Hacıkadın Kent Ormanı, Gazi Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı... Yeni 100 yeşil alanı kentimize kazandırdık, 400 adet yeni kırmızı otobüsü kentimize kazandırdık" ifadelerinin yer aldığı afişler, provokatörler tarafından boyalı saldırıya uğradı.
MANSUR YAVAŞ’IN EN BÜYÜK RAKİBİ TURGUT ALTINOK
Mevcut Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için CHP'den yeniden aday gösterildi.
Mansur Yavaş’nın 31 Mart yerel seçimlerinde en büyük rakibi ise AKP’nin adayı Ankara’nın Etimesgut ilçesinin mevcut Belediye Başkanı Turgut Altınok.
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