Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 filminin ardından beyaz perdeye geri dönüyor. Şahan Gökbakar ve Seda Gökmen’in başrollerini paylaştığı Erdal ile Ece filminin vizyon tarihi belli oldu. Peki, Erdal ile Ece filmi konusu nedir? Şahan Gökbakar’ın filmi Erdal ile Ece ne zaman vizyona giriyor?

Şahan Gökbakar'ın imza attığı, 7 milyon seyirci baremini geçmeyi başarmış Recep İvedik 4 ve Recep İvedik 5 filmleri, tüm zamanların en çok seyirciye ulaşan filmleri listesinde ilk iki sırada yer alıyor.

ERDAL İLE ECE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Şahan Gökbakar'ın kaleme aldığı Erdal ile Ece, CJ ENM dağıtımıyla 23 Şubat 2024'ten itibaren sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

ERDAL İLE ECE OYUNCU KADROSU

Erdal ile Ece filminde başrolleri Şahan Gökbakar ile Seda Gökmen paylaşıyor.

Şaha Gökbakar’ın başrolünü Seda Türkmen ile paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Togan Gökbakar'ın oturuyor.