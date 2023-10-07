Erdek'te tarihi eser operasyonu: 3 bin 882 sikke ele geçirildi, 3 gözaltı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 882 adet sikke ile tarihi eser satışından elde edildiği değerlendirilen 510 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Erdek'te tarihi eser operasyonu: 3 bin 882 sikke ele geçirildi, 3 gözaltı

Balıkesir Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan istihbarat çalışmalarında Atatürk Mahallesi’ndeki bir ikamette satılmak üzere saklanan tarihi eserler olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede yapılan fiziki ve teknik takipte şüphelinin kendisine ait evi ve komşusuna ait evi depo olarak kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 3 bin 882 adet sikke, 1 adet el dedektörü ve dedektöre ait kulaklık, 2 adet amonyak çözelti ve telli fırçalar, 1 adet av tüfeği, 26 adet tüfek kartuşu, 87 adet fişek ve tarihi eser satışından elde edildiği değerlendirilen 510 bin TL nakit para ele geçirildi.

Tarihi eserlere ve malzemelere el konulurken operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Murat Sancak: Yusuf Sarı’yı tedavi için Fransa’ya göndereceğiz Spor
Murat Sancak: Yusuf Sarı’yı tedavi için Fransa’ya göndereceğiz
TIR’ın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 1'i çocuk 5 yaralı Yaşam
TIR’ın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 1'i çocuk 5 yaralı
Erdoğan'dan üst düzey bürokraside birçok atama. Resmi Gazete’te yayımlandı Gündem
Erdoğan'dan üst düzey bürokraside birçok atama. Resmi Gazete’te yayımlandı
Senegal'de hükümet feshedildi Dünya
Senegal'de hükümet feshedildi
Bestekar İlhan Sezer'den muhteşem albüm Yaşam
Bestekar İlhan Sezer'den muhteşem albüm
Seyir halindeki trende yangın çıktı Yaşam
Seyir halindeki trende yangın çıktı