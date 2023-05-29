Erden Timur havalimanında açıkladı: İnşallah şampiyonuz

Galatasaray, şampiyonluk için gittiği Ankara'da havalimanında coşkuyla karşılanırken Başkanvekili Erden Timur iddialı konuştu.

Erden Timur havalimanında açıkladı: İnşallah şampiyonuz

Galatasaray, kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacağı Ankaragücü maçı için başkente ulaştı. Havalimanında açıklama yapan sarı kırmızılıların Başkanvekili Erden Timur ve ikinci başkan Metin Öztürk taraftara çağrıda bulundu.

HERKESİ MAÇA ÇAĞIRDI
Erden Timur yaptığı A Spor'a açıklamada, "İnşallah şampiyon olacağız. Herkesin çok emeği var. Salı günü Türk Telekom ile play-off maçımız da var. Tüm taraftarımızı o maça da bekliyoruz" dedi.
"KONUŞMAYA GEREK YOK"
İkinci başkan Metin Öztürk ise "Şampiyonluk hakkında ne söylemek istersiniz" sorusuna, "Bitmiş bir şey için konuşmaya gerek yok" yanıtını verdi.

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