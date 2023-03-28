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Erden Timur'dan Zaniolo ve İcardi itirafı. Canlı yayında belgeleri paylaştı

Galatasaray'ın Başkanvekili Erden Timur, Zaniolo ve İcardi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 22:36
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Erden Timur'dan flaş açıklamalar

Erden Timur'dan Zaniolo ve İcardi itirafı. Canlı yayında belgeleri paylaştı
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, TV 100'e konuştu ve çok önemli açıklamalar yaptı.

"KALICI KONUT YAPTIRACAĞIZ"
Yaşanan deprem felaketiyle ilgili sözlerine başlayan Timur, "En kolay şey birlik olmak, bizim memleketimizde zor anlarda birlik olunuyor. 7-8 yıldır gidiyorum afet olan bölgelere, bu büyük takımların muazzam bir gücü var ve bu gücü sadece futbolda kullanmak %90’ını heba etmek oluyor. Galatasaray’la birlikte NEF Vakfı olarak yapıyoruz. Kalıcı konut yaptıracağız, bazıları Hatay’da olacak. İki kademeli bir iş yapıyoruz. 
Sağ olsun Sayın Bakan Murat Kurum, çok vizyoner bir şeyle yaklaştı bu işin içine sivil toplumu da çok önemli mimarları da kattı. Her yok oluş yeni bir var oluş. Bari o insanları tekrardan kentlerine geri dönmeleri için daha nitelikli daha doğru bir planlama yapılsın. Önümüzdeki yıl, herkesin önemli miktardaki kazancını oralara vermesi gerekiyor" dedi.

ZANİOLO'NUN BELGELERİNİ CANLI YAYINDA PAYLAŞTI
Zaniolo'nun sözleşme detaylarını canlı yayında paylaşan Erden Timur "Zaniolo'nun sözleşmesindeki bonuslar... 526 bin Euro, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalırsak, Zaniolo'nun da bu maçların yüzde 50'sinde oynaması gerekiyor. Bunun tekrarlanması durumunda da aynı bonus. Çeyrek finale kalırsa yine 1 milyon, yarı finale kalırsa 1,5 gibi... Bu gibi, turnuva başarısına ve bu turnuvalarda Zaniolo'nun oynadığı maçların yüzdesine bağlı olarak bonuslar toplanırsa 30 milyon Euro oluyor. Zaniolo'nun maliyeti, bonusları çıkardığımızda 15 milyon Euro. 30 milyon Euro'ya gidecekti 15 milyon Euro'ya aldık" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İSTEDİ"
Zaniolo'yu Fenerbahçe'nin istediğini Erden Timur, şu sözlerle belirtti; "Bu gibi, turnuva başarısına ve bu turnuvalarda Zaniolo'nun oynadığı maçların yüzdesine bağlı olarak bonuslar toplanırsa 30 milyon Euro oluyor. Zaniolo'nun maliyeti, bonusları çıkardığımızda 15 milyon Euro. 30 milyon Euro'ya gidecekti 15 milyon Euro'ya aldık. Fenerbahçe teklif etti, Zanıolo’yu alamadı. Fenerbahçe, bizden çok daha fazla para verdi. Biz oyuncuyu zaten ikna etmiştik, oyuncu bizde oynamak istedi."

"İCARDİ'DE DE BÖYLE OLDU"
Fenerbahçe'nin İcardi'yi de istediğini hatırlatan Galatasaray'ın Başkanvekili "Biz hiçbir rakip takım transferine teklif vermedik. Icardi'de de böyle oldu. Icardi için Fenerbahçe devreye girdi, okey girebilir ama giriyorsa 'Girdim' der. Zaniolo'da da devreye girdi ama biz aldık. Ben bunu şu an söylemek zorunda olduğum için söylüyorum. Zaniolo'nun eskiliği mi kalmadı, sakatlığı mı kalmadı, 'Ali Bey'in yoğurt yiyişi farklı, böyle adamları istemiyor' mu kalmadı. Her şey yapıldı" sözlerini kullandı.

 

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