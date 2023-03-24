Google'da Türkiye'nin en çok arattığı şeyler belli oldu

En çok kullanılan arama motoru Google, günlük ziyaretçisi anlamında globalde de birinci oldu.

Google; Uzun bir süredir gün/hafta/ay ve yıl şeklinde Türkiye’de en çok aratılanları paylaşıyor

Son paylaşımı ise 16 Mart ile 23 Mart tarihleri aralığı oldu.

Google tarafından paylaşılan listeye bakıldığında internette en çok “Galatasaray Konyaspor” şeklinde arama yapıldığı görüldü.

Konyaspor’un Galatasaray’a karşı 2 – 1 galip geldiği futbol maçı, yakından takip edildi.

En çok aratılan ikinci konu ise 16 Mart tarihinde Bolu’da meydana gelen deprem oldu.

Üçüncü aranılan şey ise Çanakkale Zaferimiz oldu.

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