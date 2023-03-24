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Google'da Türkiye'nin en çok arattığı şeyler belli oldu

Arama motoru Google 16 Mart ile 23 Mart tarihleri aralığında Türkiye'nin en çok aratılanlarının listesini paylaştı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 06:43
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Google Türkiye en çok arananları paylaştı

Google'da Türkiye'nin en çok arattığı şeyler belli oldu
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En çok kullanılan arama motoru Google, günlük ziyaretçisi anlamında globalde de birinci oldu.

Google; Uzun bir süredir gün/hafta/ay ve yıl şeklinde Türkiye’de en çok aratılanları paylaşıyor

Son paylaşımı ise 16 Mart ile 23 Mart tarihleri aralığı oldu.

Google tarafından paylaşılan listeye bakıldığında internette en çok “Galatasaray Konyaspor” şeklinde arama yapıldığı görüldü. 

Konyaspor’un Galatasaray’a karşı 2 – 1 galip geldiği futbol maçı, yakından takip edildi.

En çok aratılan ikinci konu ise 16 Mart tarihinde Bolu’da meydana gelen deprem oldu.

Üçüncü aranılan şey ise Çanakkale Zaferimiz oldu.

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