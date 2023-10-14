Erden Timur'dan flaş sözler. 'Özür diliyorum, gücüme gidiyor' diyerek açıkladı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulübe birçok alanda hizmet ettiğini belirterek, sürekli giderlerden sorumlu tutulmanın kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Erden Timur, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında Galatasaray Sportif AŞ ile ilgili uzun bir sunum yaptı.

Şirketin 31 Ağustos 2023 itibarıyla toplam yükümlülüklerinin 6 milyar 693 milyon lira olduğunu ifade eden Timur, bu sezon özellikle sponsorluk ve stat gelirlerinde önemli bir artış olduğunu aktardı.

Erden Timur, ihtiyaç olunan her alanda kulübe hizmet etmeye çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hep giderlerden sorumlu tutuluyorum. Bu ifade edilmediği için özür dileyerek, kendim ifade etmek zorunda kalıyorum. Başka türlü olmuyor. Ben sadece Galatasaray'ın futboluyla ilgilenmiyorum. Gider üreten kısmına bakmıyorum. Son üç aydır sponsorlukla ilgileniyorum. Kombine ve bilet fiyatlamalarıyla ilgileniyorum. Florya projesiyle ilgileniyorum. Kemerburgaz projesinin tüm inşaat işlerini yapıyorum. Galatasaray Adası'nın tüm inşaat işlerini yapıyorum. Mecidiyeköy projesinin başlaması ve satışının yapılmasıyla ilgilendim. Sportif AŞ'nin ve derneğin banka ilişkileri, nakit akış ilişkilerinde Dursun başkanımızla çalışıyorum. Bunu söylemek zorunda kaldığım için de özür diliyorum. Bilerek söylenmediği için gücüme gidiyor. Çünkü maalesef bilerek söylenmiyor. Bugün bu kanıya net olarak vardım. Layıkıyla bir şeyi yapmaya çalışıyorum."

Galatasaray'ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Timur, sürdürülebilirlik açısından genel kurulların yönetimlerden bazı taleplerde bulunması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm borcumuzu bitirecek ve bizi ilk 10 kulüp arasına sokacak projeleri ve hangi kaynakla geliştireceklerini istememiz lazım. Üst düzey şeffaflık için aylık bilgilendirme toplantılarının tüzükte yer almasını talep edelim. Şeffaflık olunca manipülasyon da azalır. Bir de iştirak şirketleri dahil tüm yönetim kurulu üyelerinin her bilanço döneminde performans hedeflerinin belirlenmesi, üç ayda bir yönetici performans raporunun yayınlanması lazım. Her yöneticinin bir hedefi olması lazım. Bu üç başlığı değiştirebilirsek, sürdürülebilirliğe çok katkısı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptığı konuşma salondan büyük alkış alan Erden Timur'un duygulandığı gözlendi.