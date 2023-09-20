Erden Timur'un telefonu ve Galatasaray Kopenhag maçı. İşte o fotoğraf

Aylardır belirli gazetelerde ve onların internet sitelerinde aynı fotoğraf. Erden Timur telefonla konuşuyor fotoğraflarda. Başlıklar da hemen hemen benzer: "O transferi bitirdi, bu adamı getirdi, müthiş işi bitirdi, aman ne büyük yönetici" şeklinde.

Müthiş bir reklam bu. Bir iş adamı trilyonlarca verse bu kadar reklam yapamaz.

Ama bu şekilde oluyor!

Adam alıyor da alıyor.

Sanki para değil çakıl taşı!

Neye göre yapılıyor bu transferler; belli değil.

Ama adam işi bitiriyor ya, gerisini boş ver.

Futbolda gelişmiş ülkelerde bu transferler planlı yapılıyor oysa.

Mesela adam aynı yerde oynayan iki oyuncuyu almıyor. Planını önceden yapıyor. Tete'yi alıyorsa Ziyech'i almıyor mesela. Ya da ilk hedefi Ziyech'se onu alıyor.

Bakın... Erden Timur'un (Ki bu paraları cebinden vermiyor. Hepsi Galatasaray'ın parası) aldığı adamların çoğu kulübede.

Geçen sezon Okan Buruk'un belirli bir kadrosu vardı. Gözü kapalı sürüyordu sahaya.

Şimdi şaşırdı! Erden Timur telefonla konuşa konuşa işi bu hale getirdi.

Biliyor musunuz Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'da alt yapıdan yetişen 18 yaşında iki oyuncu vardı.

Daha ne diyeyim?

Erden Timur'un telefonla konuşan fotoğraflarını koymaya devam edin hala.

Ne güzel konuşuyor adam ama!