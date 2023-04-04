Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da milletvekilleri ve depremzedelerle iftar programında bir araya geldi.

Erdoğan “Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız. Şehirlerimizi kısa sürede ayağa kaldıracak, insanlarımızın geleceklerine umutla bakmalarını temin edeceğiz. Ülkemiz küresel krizlerden en az kayıp, en çok faydayla çıkmayı başarmıştır. İnşallah deprem felaketinin de üstesinden aynı şekilde geleceğiz” dedi.

Erdoğan’ın konuşması şu şekilde:

“Bir anda evleri yuvaları yıkılan depremzedelerimize 1 yıl içinde yapacağımız 319 bin konut ve köy eviyle şehirlerimizi ayağa kaldırma sözümüzü tekrar veriyoruz. Evi kullanamaz hale gelen vatandaşlarımız, kalıcı konutları kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir. Bizim emanetimizdir. İsteyen kendi şehrindeki geçici barınma merkezlerinde, isteyen 81 vilayetimizdeki kamu misafirhanelerinde, yurtlarda, kiralanan evlerde hayatını sürdürebilir.

Ülkemizde milletvekilliği hem Meclis çalışmaları hem seçilen şehrin sorumluluğu hem de genel siyasetin hengamesi altında yükü oldukça ağır bir vazifedir. Millete hizmet etmenin, ülkenin geleceğinin biçimlendirilmesine katkı sunmanın manevi hazzı, bu görevi farklı bir konuma taşıyor. Bu Meclis, milli iradenin tecelligahı, cumhuriyetimizin kurucusu ve 15 Temmuz Destanı’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

"27. DÖNEM MECLİS’İMİZ, TARİHTEKİ SEÇKİN YERİNİ ALMAYA HAZIRLANIYOR"

Haziran 2018’den bu yana yasama, denetim ve bütçe faaliyetlerini bihakkın yürüten 27. Dönem Meclis’imiz, 14 Mayıs Seçimleriyle birlikte tarihteki seçkin yerini almaya hazırlanıyor. Bu dönemin bir dönem özelliği de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis'i olmasıdır. Yasamanın temsilcisi Meclis ile yürütmenin temsilcisi Cumhurbaşkanının uyumlu ve yapıcı bir şekilde çalıştığı, ülkeye beraberce çok önemli kazanımlar sağladığımız bir dönemi geride bıraktık. Henüz uygulamasını görmeden yeni yönetim sistemimizi karşı çıkanlar vardı. Sistem ilk döneminde Kovid-19 küresel salgınının pek çok savaşa ve ülke içinde bunların yansımalarıyla sınandı. Üstelik bir de asrın felaketi 6 Şubat Depremleri’nin canımızdan can kopartan, şehirlerimizi yıkan sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık.

"DİĞER SINAMALAR GİBİ DEPREM FELAKETİNİN DE ALTINDA KALMADIK”

Adıyaman milletvekilimiz Yakup Taş kardeşimiz tüm ailesiyle birlikte o yaşadığımız büyük felakette hayatını kaybettiler. Tüm vatandaşlarımıza bu vesile ile tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afet, kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum. Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız. Şehirlerimizi kısa sürede ayağa kaldıracak, insanlarımızın geleceklerine umutla bakmalarını temin edeceğiz. Ülkemiz küresel krizlerden en az kayıp, en çok faydayla çıkmayı başarmıştır. İnşallah deprem felaketinin de üstesinden aynı şekilde geleceğiz.

"BÜYÜK EKONOMİLERİN DAHİ ALTINDAN KALKMAKTA ZORLANDIĞI DALGALANMALARI BİZ AVANTAJA ÇEVİREBİLİYORUZ"

Cumhuriyetimizin ilk asrı da kendi içinde epeyce inişli çıkışlı geçti. Türkiye'nin bugün geldiği yer geride bırakmakta olduğumuz ilk asrının zirvesi, bundan sonrası Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımıdır. Son yıllarda ardı ardına maruz kaldığımız sıkıntılar olmasaydı bugün hedeflerimize çok daha yakın bir yerde bulunabilirdik. Büyük ekonomilerin dahi altından kalkmakta zorlandığı dalgalanmaları biz avantaja çevirebiliyoruz. Ekonomimize kurulan tuzakları kendi modelimizle aşarken yine bunu yaptık. Depremin yıkımının altından da Allah'ın izniyle bu şekilde kalkacağız.

"2023'Ü TÜRKİYE YÜZYILI'NIN BAŞLANGICI KILMA KARARLILIĞIMIZIN GERİSİNDE BERABERCE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ÇALIŞMALAR VAR"

Cumhurbaşkanı ve milletvekilleriyle milletin temsilcilerinin dimdik durduğu, hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdüğü bir dünyada hiçbir tuzağın Türkiye'yi yolundan çevirmeyeceğine, önümüzü kesemeyeceğini açık ve net bunu tüm dünyaya gösterdik. 2023'ü Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı kılma kararlılığımızın gerisinde beraberce yürüttüğümüz çalışmalar var. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra yeni dönem Meclis'imizde sizlerle ve aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızla aynı kararlılıkla devam edeceğimize inanıyorum.” (ANKA)