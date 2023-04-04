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  •  Deprem sonrası oluşan asbeste karşı eylem. Hataylı depremzedelere güvenlik güçlerinden sert müdahale

 Deprem sonrası oluşan asbeste karşı eylem. Hataylı depremzedelere güvenlik güçlerinden sert müdahale

Hatay’da yaşanan depremin ardından oluşan molozların içerisindeki zehirli kimyasal maddeler ve bu molozların yaşam alanlarına dökülmesine karşı halk eylem yaptı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 19:16
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 Deprem sonrası oluşan asbeste karşı eylem. Hataylı depremzedelere güvenlik güçlerinden sert müdahale

 Deprem sonrası oluşan asbeste karşı eylem. Hataylı depremzedelere güvenlik güçlerinden sert müdahale
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Depremzedeler, asbest tehlikesine karşı tepkilerini gösterirken güvenlik güçleri sert müdahalelerde bulundu ve eylemciler gözaltına alındı.

bursadabugun.com’dan Hüseyin İzci’nin haberine göre; Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgede oluşan asbest, beton ve tuğla tozu insan sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturuyor.

Uzmanlar, bu molozların bölgeden kaldırılması ve gömülmesi gerektiğini söylüyor.

Bölgede çekilen videolarda güvenlik güçlerinin vatandaşları zor kullanarak etkisiz hale getirdiği görülüyor.

Deprem sonrası yaşam koşullarının iyileştirilmesi için halkın haklı tepkisi ve eylemleri dikkate alınmalıdır.

Asbest gibi tehlikeli maddelerin insan sağlığına zarar vermesi söz konusu olduğunda, acil önlemler alınmalıdır.

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