Erdoğan 2023'te aya gidiyoruz demişti. Memleketine otobüs bileti alamayanlar soruyor: 2023'te aya gidiyor muyuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının şubat ayında Milli Uzay Programı'nı açıklarken, "2023 yılında Ay'a gidiyoruz. Yeryüzünde adalet için gökyüzünde güçlü olmak gerekiyor" demişti.

Haber ülke genelinde büyük heyecan yaratmış, yandaş medyanın manşetlerini süslemişti.

Anadolu Ajansı'nın grafik görsellerle servis ettiği haber başta BBC dahil dünyanın birçok yayın organında da yer almıştı.

Aradan yaklaşık bir yıl geçti ve 2023 geldi, çattı.

Uzaya gidileceği vadedilen 2023 yılına günler kala Erdoğan'ın sözleri yeniden gündem oldu.

2021 yılı Şubat ayında "Milli Uzay Programı"nın tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin "uzaydaki hak ve menfaatlerinin nasıl korunacağı, gelecek 10 yılı nasıl şekillendireceklerini" açıklayacağını belirtmişti.

Erdoğan, "Şu anda en önemli eksiğimiz fırlatma konusudur. O konuda da, kendi uydumuzu uzaya kendimiz gönderme yolunda önemli adımlar attık. ROKETSAN'da başlayan programla birlikte ilk yerli sonda roketimiz 136 kilometre irtifaya çıkarak uzaya sınırını aşmış durumdadır" demişti.

Erdoğan, "En önemli hedefimiz 100'üncü yılda Ay'a ilk teması gerçekleştirmek. Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" diyerek Ay'a gidiş planlarını şöyle anlatmıştı:

"İnşallah Ay'a gidiyoruz. İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın Dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrid roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. İlk fırlatmayı uluslararası işbirliğiyle gerçekleştireceğiz. Böylece ikinci aşama Ay misyonu için de gerekli bilgileri toplamış olacağız. 2028'de gerçekleştirmeyi planladığımız ikinci aşamada ise aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizle yapmayı ve yumuşak inişi planlıyoruz. Böylece Ay'da bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna geleceğiz."

