'Uzaya gidecek' Türkler belli oldu. Bakan Varank duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek adayların belli olduğunu söyledi.

Bakan Varank yakın zamanda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu isimleri açıklayacağını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Varank şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılında bir Türk vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Orada bilimsel deneyler bu arkadaşımız gerçekleştirecek. Bu Türk uzay yolcularının seçiminde sağlık bilimleri üniversitesinin ciddi katkıları oldu. Uzay ve havacılık alanında ciddi psikolojik testleri beraber gerçekleştirdik."

"ADAYLARIMIZ BELLİ"

Bakan Varank sözlerine şöyle devam etti:

"Adaylarımız aslında belli, yakın zamanda da inşallah sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla bu isimleri paylaşmış olacak. Türkiye 100. Yılında bir vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna gönderecek. Bir Türk vatandaşı ay yıldızlı al bayrağımızı uluslararası uzay istasyonunda en güzel şekilde temsil edecek."

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açılamada "Birçok insan uzaya gitme hayali kurmuştur. Milli uzay programı çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilme sürecini resmen başlatıyoruz.

Hiç şüphesiz bu milli bir görev olacak. Uzaya göndereceğimiz vatandaşımız kendisinin yer çekimsiz uzay ortamında yapmak istedikleri bilimsel test ve deneyleri yapacak.

Bu milli göreve başvuru için ‘uzaya.gov.tr’ adresini oluşturduk. 45 yaşından genç tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu görev için başvurabilirler. Başvurular arasından çekilecek ve seçilecek iki aday uzay için gerekli tüm eğitimleri alacaklar. Bu iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için uluslararası uzay istasyonuna gönderilecek." demişti.