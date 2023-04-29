Erdoğan 21 yıl önce tabanca üretemiyorduk dedi ama ASELSAN Anka tersaneler savaş gemisi ve denizaltı üretiyordu

Erdoğan Yeni Altay tankının açılışında, “20 sene önce tabanca bile üretemiyorduk” ifadelerini kullanması tepki çekti.

Erdoğan 21 yıl önce tabanca üretemiyorduk dedi ama ASELSAN Anka tersaneler savaş gemisi ve denizaltı üretiyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Altay tankının açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın konuşmasında 20 yıl önce tabanca bile üretilemediğini söylemesi tepki topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “20 sene, 21 sene önceyi şöyle bir hatırladığımda, biz yani silahlarımızda bırakın böyle tank, top filan falan bunları bir kenara, obüsleri bir kenara tabanca, tabanca, bunları üretemiyorduk.” İfadelerini kullandı.

ASELSAN ANKA, TERSANELER, SAVAŞ, GEMİSİ VE DENİZALTI….

Ancak Kırıkkale tabancaı 1945’te tasarlanıp 2000’lerin başına kadar üretildi.

Atatürk’ün direktifleriyle Kırıkkale Barut Fabrikası, Bakırköy Barut Fabrikası, Elmadağ Barut Fabrikası, Konya Güherçile Kalhanesi, Mamak Gaz Maske Fabrikası kuruldu.

Öte yandan 1988 yılında ROKETSAN, 1975 yılında Aseldan, 1982 yılında HAVELSAN kuruldu. 1973 yılında da Sakarya’da tank palet fabrikası açıldı. Fabrika, uzun süre TSK için tank ve zırhlı araç paleti, namlu, zırh, mercek ve T-155 fırtına obüslerini üretti. Ancak Tank palet fabrikası Katarlılalara satıldı.

Türk Savunma Sanayii 1979 yılında Gölcük tersanesinde üretilen ilk Türk denizaltısı Saldıray’ı Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim etti.

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“21 YIL ÖNCE TABANCA ÜRETEMİYORDUK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projede emeği geçenleri tebrik ederek, yeni Altay'ların ülkeye, millete ve kahraman orduya hayırlı olmasını dileyerek şunları söylemişti:

"Savunma sanayiinde geliştirilen her ürünün gerisinde maddi güç yanında yıllar süren çok ciddi bir emek, sabır, özveri ve çalışma vardır. Bugün dünyada parmakla gösterilen SİHA'larımızın, büyük takdir toplayan zırhlı kara araçlarımızın, savaş gemilerimizin, fırkateynlerimizin, füzelerimizin ve diğer sistemlerimizin her biri böyle ortaya çıktı. Diğer alanlarda olduğu gibi burada da işe önce paradigmayı değiştirmekle başladık. Yani ben şöyle bir 20 sene, 21 sene önceyi şöyle bir hatırladığımda, biz yani silahlarımızda bırakın böyle tank, top filan falan bunları bir kenara, obüsleri bir kenara tabanca, tabanca, bunları üretemiyorduk. Şimdi ne oldu? Tabancanın daniskasını üretiyoruz."

ABD'nin bir ara ürettiği Glock tabancaları vermemekle kendilerini tehdit ettiğini anlatan Erdoğan, "Ama şimdi Glock'tan daha üstünlerini biz yapar hale geldik. Onlar bizden istiyor, mesele inanmak, azmetmek. Erbakan Hoca'mızın her zaman bir lafı vardı. 'İman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır'. Mesele inanacaksın, ondan sonra da tabii ki neticesini alacaksın. Kolay olanı değil, vakit de alsa zor olanı, çetin olanı, ülkemiz için en hayırlı olanı seçtik. Şimdi bütün onların envaiçeşidini artık ülkemizde özel sektörde de yapıyoruz. Onun da önünü açtık. Öbür tarafta devlet olarak işte BMC gibi, Makine Kimya gibi buralarda da üretir hale geldik." dedi.

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