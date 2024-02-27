Erdoğan 50 şehirde muhalefete müthiş asist yaptı…

5 gün önce Resmî Gazete’de Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan, “Yarısı Bizden” başlıklı Cumhurbaşkanlığı kararı özetle şöyle:

-“İstanbul’un kentsel dönüşümü uygulamasında konutlar için hak sahiplerine 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon TL, iş yeri için 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar kredi desteği verilecek.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki dedi ki;

-“Bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz. İstanbul'umuza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”

31 Mart Yerel Seçimi öncesi Erdoğan’ın bu kararının anlamı ne?

Seçim sandığı yatırımı mı? Evet.

Korkutma politikası mı? Evet.

Sadece İstanbullulara mı? Evet.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritası yayınladı.

Birinci derece riskli şehirlerimiz şöyle:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Kırıkkale, Siirt...

2. derece deprem bölgesinde yer alan şehirler şöyle:

Tekirdağ, Bitlis, Van, Şırnak Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Eskişehir, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum...

İstanbul deprem riski açısından hem birinci hem de ikinci derece risk bölgesinde

Türkiye’nin gözbebeği. Tamam bu desteğe itiraz etmem.

Yerel seçim öncesi bu kararın tek siyasi hedefi vardır:

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak.

Peki daha da önemli siyasi sonucu ne? Söyleyeyim:

-İstanbul’u kazanmak için Erdoğan, bazıları büyükşehrin olan bu şehirlerin belediye başkanlıklarını kaybedeceğini demek ki düşünemedi.

Kahramanmaraş merkezli Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye Şanlıurfa ve Elazığ’da Erdoğan tarafından bir yıl içinde yapımı vaat edilen 650 bin konutun ancak 46 bini yetişti.

Anlaşıldı ki;

Erdoğan için İstanbul bir yana, 50 şehrimiz bir yana.

İstanbullulara kentsel dönüşüm için parasal destek.

11 ilimize 15-20 yılda tamamlanması için vaat.

50 ildeki vatandaşlarımıza ise sadece nasihat.

CHP lideri Özgür Özel’e diyorum ki;

Erdoğan’ın bu skandal kararını 50 şehrin adları ile pankartlarla asın.

Örneğin:

-Erdoğan Erzincanlıları unuttu…

Erdoğan CHP ve muhalefete öyle asist yaptı ki;

-Özgür Özel ve muhalefet liderlerine sadece boş kaleye gol atmak kaldı.