Erdoğan ‘50+1 şartı değişmeli’ dedi. MHP tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü Almanya'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin "50+1 sistemi değişir mi?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor" dedi.

MHP KANADI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın açıklaması sonrası gözler Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'ye çevrilirken sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci İsmail Saymaz, "50+1 meselesinde Bahçeli'nin görüşünü öğrenmek için MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ı aradım. Yalçın, MHP'nin grup toplantısını işaret ederek, 'Yarını bekleyin' dedi, Yalçın, Bahçeli'nin konuşmasında bu meseleye değineceğini ifade etti" diye belirtti.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan'ın çıkışı sonrası muhalefet kanadı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Erdoğan'ın 'yüzde 50+1' ile ilgili sözlerinin asıl muhatabı MHP Genel Başkanı Sn. Bahçeli'dir" demişti.