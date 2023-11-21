Cumhur İttifakı’nda 50+1 krizi derinleşiyor. 'Türkiye'nin öncelikli gündemi bu değildir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '50+1' çıkışı Cumhur İttifakı'nda tartışmalara yol açtı. Bahçeli'nin ardından Yeniden Refah Partisi'nden de '50+1' değerlendirmesi geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Cumhur İttifakı’nda 50+1 krizi derinleşiyor. 'Türkiye'nin öncelikli gündemi bu değildir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘50+1’in kaldırılmasına ilişkin sözlerine Cumhur İttifakı partilerinden farklı tepkiler gelmeye devam ediyor.

MHP lideri Devleti Bahçeli'nin ardından Yeniden Refah Partisi de tartışmalara dahil oldu.

cumhur.jpg

Partinin genel başkan yardımcısı Suat Kılıç buna ne karşı çıkacaklarını ne de savunacaklarını söyledi.

suatkilic.jpg"TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ ENFLASYONDUR, EKONOMİDİR"

Kılıç, bir gazetecinin cumhurbaşkanı seçimindeki 50+1 tartışmasını hatırlatarak değerlendirmesini sorması üzerine, şunları söyledi:

"50+1'i savunacak değiliz, karşı çıkacak da değiliz. Yeni cumhurbaşkanlığı seçimine 4 yıldan fazla süre var. Bugün tartışmamız gereken konu 50+1 değildir. Bugün tartışmamız gereken konu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin seçim esası değildir. Eğer ki 50+1 sisteminden duyulan memnuniyetsizlik varsa hazırlamayı düşündükleri Anayasa paketinin içerisinde getirirler, biz de değerlendirmemizi yapar, fikrimizi söyleriz ama Türkiye'nin öncelikli gündemi enflasyondur, ekonomidir."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesinin "isabetli olacağını" söylemişti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla 'en fazla oyu alan aday seçilir' denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ 50+1'İ SAVUNDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın 50+1 çıkışına ilişkin, "Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. Milletvekili seçmiyoruz, cumhurbaşkanı seçiyoruz" değerlendirmesini yapmıştı.

'Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak' eleştirilerine çıkışan Bahçeli, "Hiç kimsenin sırtına binmedik, hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik" demişti. Cumhur İttifakı'na sahip çıkan Bahçeli, "Bu ittifakın bozulmasına kendi adımıza söylüyorum geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Erdoğan'ın başlattığı 'yüzde 50+1' tartışmasına değinmiş; Özel, AKP ile anayasa yapmayacaklarını vurgulayarak, Erdoğan ve Bahçeli'ye "Hadi oradan keratalar, meşgul etmeyin memleketi" diye seslenmişti.

İYİ PARTİ NE DEDİ?

Erdoğan’ın yüzde 50+1 çıkışıyla ilgili soruya yanıt veren İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, “Böylesine bir kutuplaşma ile ülkenin yönetilmesi, ekonomik problemlerin çözülmesi mümkün değil” demişti.

HEDEP’İN TUTUMU

HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Bizim için 50+1 demek erkek+erkek demektir. Bu 40+1'e de inse erkek+erkek demektir. Demokratik bir sisteme ihtiyacımız var, Erdoğan'ın oyları düştüğü için Anayasa'da oynama meselesine ihtiyacımız yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Bahçeli'den yüzde 50+1 açıklaması
Erdoğan ‘50+1 şartı değişmeli’ dedi. MHP tarih verdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yüzde '50+1' açıklaması
Erdoğan kendi getirdiği sistemini eleştirdi. ‘50+1 partileri yanlış yollara sevk ediyor’
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı. Resmen açıklandı Spor
Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı. Resmen açıklandı
Mustafa Topaloğlu'ndan yıllar sonra gelen uzaylı itirafı Magazin
Mustafa Topaloğlu'ndan yıllar sonra gelen uzaylı itirafı
Milli Takım elit kategoriye yükseldi Spor
Milli Takım elit kategoriye yükseldi
Zehra Güneş'e hücum ettiler. Maç sonunda büyük ilgi Spor
Zehra Güneş'e hücum ettiler. Maç sonunda büyük ilgi
Azerbaycan’dan Ermenistan'a müzakere çağrısı Dünya
Azerbaycan’dan Ermenistan'a müzakere çağrısı
İETT'nin 2024 yılı bütçesi kabul edildi Gündem
İETT'nin 2024 yılı bütçesi kabul edildi