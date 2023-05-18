AKP'li Numan Kurtulmuş'tan yüzde 50+1 vurgulu seçim yorumu

Numan Kurtulmuş ilk turun galibinin AKP olduğunu açıkladı. Kurtulmuş, "Yüzde 50 artı 1 olsaydı iyiydi de 49,5 oldu kötü diyemeyiz" dedi.

AKP'li Numan Kurtulmuş'tan yüzde 50+1 vurgulu seçim yorumu

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecekken AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş seçim sonuçlarını CNN Türk’te değerlendirdi. Kurtulmuş, açıklamalarında birinci turun kesin galibinin AKP olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

“YÜZDE 50 ARTI 1 OLSAYDI İYİYDİ”

"Yüzde 50 artı 1 olsaydı iyiydi de 49,5 oldu kötü diyemeyiz. Bu seçmenin iradesine haksızlık olur, saygısızlık olur. Siyasi hayatımız boyunca, “Sandıktan çıkan karar ne olursa olsun baş göz üstüne.” dedik. Onun üstüne bir tek söz söylemeyiz.”

“İLK TURUN GALİBA AK PARTİ”

“Ama ilk turu değerlendirmek gerekirse ilk turun kesin galibi, Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İlk turun kesin galibi Cumhur İttifakı’dır, AK Parti’dir. AK Parti de en yakın rakibinden 10 puandan fazla bir farkla öndedir.”

“ÇOK DAHA BÜYÜK BİR OY FARKIYLA”

Oy oranı konusunda bir hedefin olup olmadığı sorusuna Kurtulmuş, “Hedef 50 artı 1’dir ama ikinci turda öyle görünüyor ki siyasi analizler de onu gösteriyor, Cumhurbaşkanı’mız çok daha büyük bir oy farkıyla Cumhurbaşkanı seçilecek” diye yanıt verdi.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında hazırlıklar başladı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında hazırlıklar başladı
Seçim bitince demir alan TGC Anadolu ikinci tur öncesi geri döndü. Hani tatbikata gidecekti
Tanju Özcan: Sığınmacıları göndereceğiz diyenlerle göndermeyeceğiz diyenlerin seçimi bu
AKP seçimi kazanmadan kabine hesaplarına başladı
Öne Çıkanlar
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Son Haberler
Heyecanlandıran keşif! Bu gezegende yaşam mümkün olabilir Bilim
Heyecanlandıran keşif! Bu gezegende yaşam mümkün olabilir
İşte gerçek puan durumu. G.Saray ile Fenerbahçe arasında kaç puan fark var? Kalan maçları Spor
İşte gerçek puan durumu. G.Saray ile Fenerbahçe arasında kaç puan fark var? Kalan maçları
Kadıköy'de tribünler 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inledi Spor
Kadıköy'de tribünler 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inledi
Gazeteci Erdem Atay duyurdu. 'Sinan Oğan ile Tanju Özcan görüştü' Siyaset
Gazeteci Erdem Atay duyurdu. 'Sinan Oğan ile Tanju Özcan görüştü'
Popocatepetl Yanardağı’ndaki patlamalar okulları tatil etti Dünya
Popocatepetl Yanardağı’ndaki patlamalar okulları tatil etti
Jesus'la Arda Güler derbide birbirine girdi Spor
Jesus'la Arda Güler derbide birbirine girdi
Erman Toroğlu'ndan flaş Arda Güler iddiası. Fenerbahçeliler kahrolacak Spor
Erman Toroğlu'ndan flaş Arda Güler iddiası. Fenerbahçeliler kahrolacak