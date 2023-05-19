Erdoğan ABD basınına Biden ile çalışırım dedi. Başka bir soruya ise kaçamak cevap verdi

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesi Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'dan Becky Anderson'ın sorularını yanıtladı.

''BIDEN'IN SİZİ DEVİRMEK İSTEDİĞİNE GERÇEKTEN İNANIYOR MUSUNUZ?''

CNN muhabiri Becky Anderson, Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'a atıfla söylediği "Biden, Erdoğan’ı devirin emri verdi" sözlerini hatırlatarak "Biden'ın sizi devirmek istediğine gerçekten inanıyor musunuz?" diye sordu. Erdoğan, bu soruya verdiği yanıtta, "Bir seçimi ilk turda bitirmek yerine ikinci tura kalan bir kişi nasıl diktatör olabilir?" ifadelerini kullandı.

''BIDEN İLE ÇALIŞIRIM''

Anderson'ın "Seçilmeniz durumunda Biden yönetimi ile çalışacak mısınız ve çalışabilir misiniz?" sorusuna da yanıt veren Erdoğan: ‘’Onda hiç şüphe yok. Biden ile çalışırım. Eğer Biden giderse, yerine gelecek kim olursa olsun onunla da çalışırım’’ ifadelerini kullandı.

1 MİLYON SIĞINMACININ GERİ DÖNMESİNİ AMAÇLIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık bir milyon sığınmacının Suriye'ye dönmesini hedeflediğini de söyledi. Erdoğan, sığınmacıların geri dönüşlerini kolaylaştırmak için Türkiye'nin savaştan zarar gören ülkenin Türk kontrolündeki bölgelerinde altyapı ve evler inşa ettiğini belirterek, "Türk STK'ları, buradaki mültecilerin anavatanlarına geri dönebilmeleri için Suriye'nin kuzeyinde yerleşim birimleri inşa ediyor. Bu süreç çoktan başladı. Bir milyon sığınmacıyı anavatanlarına geri dönmeleri için teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"FAİZ ORANLARI NE KADAR DÜŞÜK OLURSA ENFLASYON O KADAR DÜŞÜK OLUR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN’e verdiği röportajda faiz oranlarını baskılama kararını savundu ve bunun şimdiden olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Erdoğan, ''faiz oranları ile enflasyon arasında pozitif bir ilişki olduğuna dair bir tezim var. Faiz oranları ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Attığımız adımların sonuçlarını gördük." diye konuştu.