Erdoğan’dan 2 isme iktidara gelirsek sözü. AKP koridorlarında konuşulanlar sızdı

Gazeteci Barış Pehlivan, AKP’nin seçimi kazanırsa hangi ismin hangi bakanlığa geleceğini aktardı.

Erdoğan’dan 2 isme iktidara gelirsek sözü. AKP koridorlarında konuşulanlar sızdı

28 Mayıs’ta ikinci tur seçimler gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir seçim yapılacak.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan Erdoğan'ın seçimleri yeniden kazanması halinde bakanlıklara getirilecek isimlerle ilgili bir kulis bilgisi paylaştı.

Pehlivan, "AKP cephesinde ise seçimi kazanmaları durumunda kimlerin hangi göreve geleceği konuşulmaya başlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN KOCA

"Örneğin, milletvekili olmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğuna oturması planlanıyor." diyen Pehlivan 3 hafta önce gerçekleşen TEKNOFEST’te Koca ile Erdoğan arasındaki yakınlığın da bunun en büyük işareti olduğunun AKP kulislerinde konuşulduğunu belirti.

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İBRAHİM KALIN VE SÜLEYMAN SOYLU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da Dışişleri Bakanlığı koltuğu için hazırlıklar yaptığı iddiaları olduğunu aktaran Pehlivan, "MHP’nin oylarını artırmasının, Süleyman Soylu’nun yeniden İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturma ihtimalini yükselttiği de iktidar kanadındaki söylentiler arasında." dedi.

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