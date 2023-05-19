Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs mesajında, birçok kez Atatürk'ün adını geçirdi. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Diyanet'in cuma hutbesinde ise Atatürk'ün adının hiç geçmemesi tartışmalara neden oldu.

Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi

Editör: Özlem KIRAL

Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda ilk adımı attığı gün olan 19 Mayıs'ı, siyasi liderler sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak mesajlarını yayınlamaya devam ediyor.

Sabah saatlerinde mesajını yayınlayan Millet İttifakının ve CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ve AKP'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır. Umudumuzu ve Atatürk’ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. #19Mayıs kutlu olsun!"

Erdoğan da sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında defalarca kez Atatürk'ü andı. İfadelerinde birçok kez "Atatürk ve Türk gençliği" diyen Erdoğan'ın tam paylaşımı şu şekilde:

"Kıymetli Gençler,

Bugün Milli Mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 104. yıldönümünün sevincini ve coşkusunu yaşıyoruz.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs 1919 tarihi, ecdadın imkânsızlıklar içinde dahi büyük bir iman ve inançla direniş ruhunu yeniden canlandırmasının sembolüdür.

19 Mayıs, Türk Milletinin emperyalist güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde, zulme boyun eğmeyeceğini haykırarak, tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmaya başladığı gündür.

Ecdadımızın istiklali ve istikbali uğrunda sergilediği kahramanlıkları gelecek nesillere en canlı
şekilde aktarmak başta gelen vazifemizdir.

Bu anlayışla, bir asır önceki ruhla ecdadımızdan teslim aldığımız kutlu emanetlere sahip çıkıyor, ülkemizin geleceğinin sembolü Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz.

Mücadele azmimizi, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutmak için gençlerimizi tüm alanlarda destekliyor, onlara her türlü imkânı ve fırsatı veriyoruz.

Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını tasarlar ve uygularken en çok gençlerimize güveniyoruz.

Kendilerine sunduğumuz imkânları en iyi şekilde kullanarak bizlere büyük gururlar yaşatan gençlerimizle iftihar ediyoruz.

Ülkemiz kalkındıkça, geliştikçe, büyüdükçe, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için gençlerimize daha fazla destek vereceğiz.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu emanet ettiğimiz gençlerimizin, son devletimiz Cumhuriyetimize güçlü bir şekilde sahip çıkmaları, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlamaktadır.

Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tekrar tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum."

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DİYANET CUMA HUTBESİNDE ATATÜRK'Ü ANMADI

Diyanet bugün çeşitli etkinliklerle kutlanacak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı görmezden geldi, Atatürk hiç anılmadı. Emekli müftü Gani Aşık, “Atatürk’e düşman olanın Türk’ün ve Türk yurdunun dostu olamaz” dedi.

Hutbenin temasını gençlik oluştururken “Saygıdeğer genç kardeşim. Sen, İslamın kıymetli bir neferisin. Kuran ve sünnetin rehberliğinde istikametin bellidir senin. Bizler de Hazreti İbrâhim gibi gençlerimizin alnı secdeli, dili dualı, güzel ahlaklı olmaları için Cenabı Hakk’a niyazda bulunalım” ifadeleri kullanıldı.

ERBAŞ, ATATÜRK'E HAKARETLERE VARAN İFADELER KULLANAN MISIRLIOĞLU'NU ZİYARET ETMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakarete varan ifadeleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmişti.

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