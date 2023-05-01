Erdoğan afişleri Almanya’yı karıştırdı

Almanya’nın Nürnberg kentinde asılan Erdoğan afişleri tepkilere neden oldu. Alman siyasetçiler afişlerin kaldırılması için çağrı yaptı.

Erdoğan afişleri Almanya’yı karıştırdı

Editör: Serkan Talan

14 Mayıs seçimleri için ilk sandıklar yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmaya 27 Nisan’da başladı. Yurt dışında yaşayan Türklerin oy kullanmaları için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmaları gerekiyor. Yurt dışındaki seçmen bölgeleri ve gümrük kapılarındaki oy kullanma işlemleri 9 Mayıs’ta sona erecek.

ALMANYA’DA ERDOĞAN AFİŞLERİ

Almanya’da caddelere asılan Erdoğan afişleri ülkede tepkiyle karşılandı. Daha önce Alman yönetimi, daha önce mitingler yapan Erdoğan’a yasak getirmişti. Nürnberg kentinde seçim çalışmaları yürüten AKP’liler kentin çeşitli yerlerine Erdoğan afişleri asıldı. Alman basınında çıkan haberlere göre, Erdoğan afişleri kent yönetiminin izniyle asıldı. 22 Nisan’da asılan afişler 5 Mayıs’a kadar sokaklarda olacak.

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ALMANLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Nürnberg kentindeki Erdoğan afişlerinin asılmasına tepkiler geldi. Alman politikacı Volker Beck, Alman İçişleri Bakanlığı’nın 2017’de AKP’nin seçim propagandası yapmayacağına dair söz verdiğine dikkat çekerek “Böyle bir şeye kim izin verdi” diye sordu.

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Siyaset bilimci Burak Copur ise Nürnberg Belediye Başkanlığına mektup yazarak afişlerin kaldırılması çağrısı yaptı.

14 Mayıs seçimleri için Almanya’da yaklaşık 15,5 milyon Türk’ün oy kullanabileceği öğrenildi. Nürnberg kentinin de içinde olduğu Bavyera eyaletinde 174 bin Türk yaşıyor.

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