Cumhur İttifakı’ndan tehdit: Millet İttifakı’nın hiçbir afişini bırakmayız

Editör: Osmancan Erok

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 12 gün kaldı. Partilerin afiş tartışmaları sürerken AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay afiş iddiasında bulunarak Millet İttifakı’nı tehdit etti.

“MİLLET İTTİFAKI’NIN BÜTÜN AFİŞLERİ NASIL SÖKÜLÜR BİZ SİZE GÖSTERİRİZ”

Cumhur İttifakı’nın reklam afişlerine ve panolarına zarar verildiğini aktaran Ay “Bunu Adanalılar yapmaz. Oturuyorsunuz bürolarınızda bu işleri planlıyorsunuz ve ajanlarınızı, örgüt üyelerinizi salıyorsunuz. Bunları biliyoruz biz, kayıtlar var. Zabıta personeline yaptırıyorsunuz. Kendilerince de yalan uyduruyorlar. Bayram tebriklerini kaldırdıklarını söylüyorlar. Yalan. İnsanın aklıyla alay etmeyin. Ucuz işlere giriyorsunuz. Eğer siz bu tür işlerle ilgili kamu kurumlarını, zabıtayı, terör gruplarının yandaşlarını kullanıp bu işlere tevessül ediyorsanız bir gecede o afişler nasıl yırtılır, bir gecede o Millet İttifakı’nın bütün afişleri nasıl sökülür biz size gösteririz. Bizim sabrımızı zorlamayın. Belediyenin yıllık 8 milyar, ASKİ’nin de yıllık 12 milyar TL’sini kendi yandaşlarınıza peşkeş çekmeyin. Aklınızı başınıza alın. Bugünden itibaren afişlerimiz yırtılırsa bunun hesabını sorarız. Bugünden sonra Cumhur İttifakı’nın tek bir afişine zarar gelirse, Millet İttifakı’nın hiçbir afişini bırakmayız.” İfadelerini kullandı.

‘BİZ VALİLİK BİNASINI CUMHUR İTTİFAKI İLE DONATSAK NE YAPARLAR?’

Ay “Devlet Demir Yolları’nın köprüsüne Millet İttifakı’nın adaylarının fotoğraflarını belediyenin imkanlarıyla asıyor. Bununla da yetinmiyor, kamu kurumunun, ASKİ binasının istinat duvarlarının tamamında reklam var. Millet İttifakı reklamıyla donatıyor. Biz valilik binasını Cumhur İttifakı ile AKP ile donatsak ne yaparlar? Dünyayı yıkarlar öyle değil mi? Çünkü artık çok bağıran kendini haklı olarak görüyor” diye konuştu.

AKP SULTANGAZİ BELEDİYESİNİ AKP SEÇİM REKLAMLARIYLA DONATTILAR

Öte yandan İstanbul'da AKP’li Sultangazi Belediyesi’nin binasında vergi ve harç ödemesi gibi işlemleri yaptığı veznelerin bulunduğu alanlardaki ekranlarda AKP logolu ve AKP’nin seçim sloganlarının yer aldığı görseller yer verildiği ortaya çıktı. Ekranlarda, “Doğrusu AK Parti”, “Doğru Zaman Doğru Adam” gibi AKP’nin seçim sloganlarıyla AKP’nin 7 Mayıs tarihinde düzenleyeceği İstanbul mitinginin çağrı reklamları yayınlandı.