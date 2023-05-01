Erdoğan’ın Ankara mitingine Suriyelilerin getirildiği ortaya çıktı. Alanda en öne yerleştirilip Rabia işareti yaptılar

Erdoğan’ın dün Ankara’da düzenlediği mitinge Suriyeliler otobüslerle alana getirip en öne yerleştirildi.

Erdoğan’ın Ankara mitingine Suriyelilerin getirildiği ortaya çıktı. Alanda en öne yerleştirilip Rabia işareti yaptılar

Editör: İsa Karaarslan

Seçime az bir zaman kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde miting düzenledi. AKP'liler miting alanını erken saatlerden itibaren doldurmaya çalıştı.

Mitingin düzenlendiği Hipodrom Caddesi ve çevredeki caddelerde CHP ve İYİ Parti afişlerin söküldü.Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Mansur Yavaş’ın yer aldığı afişlerin boyayla kapatıldığı görülmüştü.

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MİTİNGE SURİYELİLER GETİRİLDİ

Mitinge Suriyelilerin otobüslerle getirildiği ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan videoda Suriyelilerin yolculuk sırasında zafer işareti ve Rabia işareti yaptığı görülüyor.

Suriyelilerin alanda en öne yerleştirildiği de açığa çıktı. Suriyeliler burada da video paylaşarak Rabia işareti yaptılar.

Görüntüler sosyal medyada viral olurken tepki topladı.

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RABİA İŞARETİ

Darbe karşıtlarının Rabiatul Adeviyye Meydanı’ndan esinlenerek kullanmaya başladığı Rabia işareti, güvenlik güçlerinin 14 Ağustos 2013''teki kanlı müdahalesinin ardından darbe karşıtı direnişin sembolü oldu. Darbeye karşı sokağa dökülen Mısır halkı, gösterilerde 4 parmakla Rabia işareti yapıp üzerinde bu sembolün olduğu pankartlar taşırken dünyanın dört bir yanında düzenlenen destek gösterilerinde de aynı işaret kullanıldı.

Rabia, zamanla "zafer işareti", "yumruk işareti" gibi evrensel boyut kazanarak dünyadaki tüm darbe karşıtlarının simgesi olarak kabul gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır''daki darbe sonrası yaptığı konuşmalarda, mitinglerde halkı Rabia işaretiyle selamladı.

İZMİR MİTİNGİNE DE PARAYLA KATILIMCI TOPLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan İzmir’deki mitinge katılım sayısını arttırmak için kurulan bir Whatsapp grubunda konuşulanlara göre, mitingde pankart tutup, görüntü verecek olanlara kişi başı 250 TL ücret veriliyor.

Bu mesajları yayınlayanlardan biri “Fazla zor bir iş değil arkadaşlar. Erdoğan’ın mitingine katıl, kalabalık yap, pankart tut kişi başı 250 TL ödüyorlar” diyerek tepkisini alaycı bir şekilde gösterdi.

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