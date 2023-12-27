Erdoğan başkanlığındaki asgari ücret toplantısı sona erdi

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan başkanlığındaki asgari ücret toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi ve işveren tarafıyla asgari ücret toplantısı sona erdi.

2024 yılı yeni asgari ücret için geri sayıma geçildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da gerçekleşti. Asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İş ve Bakan Işıkhan'dan peş peşe asgari ücret açıklaması geldi.

BAKAN IŞIKHAN 19:30'DA AÇIKLAMA YAPACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 19:30'da açıklama yapacak. Öte yandan Kulislerden aktarılan bilgilere göre, asgari ücrette işveren ve işçi taraflarının anlaşılamadığı iddia edildi.

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